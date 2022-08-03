Обгоняя ставки: почему россияне начали массово вкладывать деньги в золото?

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На фоне текущей ситуации россияне массово вкладываются в золото. Спрос на золотые слитки и монеты в России в первом полугодии 2022 года составил 12 тонн: 6,5 тонн в первом квартале и 5,5 тонн – во втором, такие оценки приводит Всемирный совет по золоту (World Gold Council WGC). Почему именно драгоценные металлы снова набирают популярность и в какие золотые активы переводить деньги со вкладов?

«Высокий спрос на золото обусловлен геополитической нестабильностью и колебаниями мировой экономики. Период высоких ставок закончился, и инвесторы массово переводят деньги с рублевых и долларовых вкладов в альтернативные активы, такие как золото», - поделился с редакцией «Комсомолки» эксперт «Тинькофф Инвестиций». В УК «Тинькофф Капитал» также отметили, что за последний месяц стоимость чистых активов фонда «Тинькофф Золото» выросла в три раза – с 15 млн долларов до 43 млн долларов.

Так как же в новой реальности обогнать низкие ставки по вкладам и при этом сохранить и приумножить свои сбережения? Рассказываем все про один из надежных активов – золото.

Золото

Дядюшка Скрудж Макдак был прав, когда предпочитал хранить свои капиталы в золотых монетках. Эксперты сходятся во мнении, что этот актив является настоящей тихой гаванью и островком стабильности для тех, кто не хочет рисковать, но горит желанием приумножить накопления.

Вложить деньги в этот металл можно несколькими способами: слитки, монеты, обезличенный металлический счет (ОМС), биржевое золото, акции и облигации добывающих компаний, фонды.

Какое золото купить

Для начала давайте разберемся, как выглядит и где продается золото, которое можно купить и физически принести домой.

Отправляться за драгоценной покупкой нужно в банк. Золотой слиток обычно продается в упаковке, с сертификатом производителя и большим набором документов.

Упаковку лучше не вскрывать, так как она защищает металл от повреждений и царапин. Их появление на слитке не просто нежелательно, а сродни катастрофе. Ведь с каждой новой царапиной растет шанс сдать золото в ломбард по цене лома. Банки принимают только идеальные брусочки и монетки.

Вес слитков может быть разным, в зависимости от кошелька и пожелания клиента – от 1 грамма и выше. Мерными золотыми слитками обычно считаются бруски весом от 1 до 1000 граммов. Хотя бывают и стандартные, в 11 – 13,3 кг, но за такой придется выложить внушительную сумму.

Еще одна важная деталь – это сертификат производителя. Потеря этого документа хуже, чем царапины, без него банк не возьмет даже идеальный слиток.

В документе прописаны название металла, проба, номер, масса слитка, дата изготовления и наименование производителя. Одним словом, гарантия!

Хранение личного золотого запаса

Хранить настоящий слиток золота приятно и красиво, но немного страшно. Так что в реальности вряд ли получится перебирать золотые монеты, как мультяшный персонаж, ведь золото высшей пробы – это мягкий металл, а любая царапина или повреждение выпишут драгоценному брусочку путевку в ломбард.

Банки неохотно принимают «покалеченные» активы, а если травмы сильно велики, то сдавать их придется по цене лома, что почти вдвое ниже биржевой.

Так что для хранения дома нужно приобрести сейф и позаботиться о безопасности квартиры, чтобы ушлые граждане не позарились на чужое добро. Либо арендовать банковскую ячейку, а это тоже обернется немалыми тратами.

Еще одна обязательная статья расходов – это комиссия банку при покупке актива. До марта приходилось платить 20% НДС с каждого слитка, теперь налог упразднили, а вот банк свои 10 – 15% от биржевой цены все равно удержит.

Даже при таких сложностях игра стоит свеч. За последние три года золото прибавило в цене более 57%. Сегодня цена за грамм в банках стартует от 4000 рублей. Продавать его пока не стоит, экономику штормит, но актив сможет надежно сохранить ваши сбережения.

От забот с хранением золота избавит обезличенный металлический счет (ОМС), который можно открыть в банке. Это своего рода гибрид банковского счета и инвестиционного продукта.

Открывая обычный вклад в банке, вы выбираете валюту, в которой будут храниться накопления: рубли, евро, доллары. А в случае с ОМС выбор предстоит сделать из ценных металлов: золото, серебро, платина.

Плюсы – следить за вашим драгоценным слитком будет организация, но придется платить комиссию за эту услугу.

Минусы – никакие проценты обладателю такого счета не положены.

Есть вариант, который позволяет решить сразу две проблемы: и обеспечить хранение, и сберечь нервы, а еще приумножить капитал. Это биржа.

Действовать тут можно разными способами, например, купить граммы золота. Биржевое золото – это не эфемерные цифры на мониторе, а вполне себе конкретные слитки, которые лежат в хранилище биржи, а точнее – части этих слитков. Так вы освобождаетесь от головной боли по поводу хранения. Купить такое золото довольно просто. Для этого надо открыть брокерский счет. Сегодня это можно сделать с помощью мобильного телефона и за несколько минут.

Также инвесторам стоит присмотреться к акциям золотодобывающих компаний.

Эти бумаги не купить, придя в банк. Ими тоже торгуют на бирже, но и туда нельзя заглянуть на досуге, и унести домой стопочку прибыльных активов не выйдет.

В век информатизации все переходит в цифру, чтобы торговать на бирже, достаточно установить мобильное приложение для инвестиций. Выбор таковых сегодня – в изобилии.

После пополнения счета со своей банковской карточки можно приступать к формированию корзины. Именно так будут называться все купленные вами активы (акции, облигации, валюта, фонды).

Покупая акцию компании, вы становитесь совладельцем доли бизнеса и получаете право на часть будущей прибыли компании в виде дивидендов. Также в случае успешной работы компании цена на ее акции может вырасти и принести инвестору дополнительный доход, если он решит продать эти акции.

Пример золодобывающих инвестиций:

– «Полюс» – российская золотодобывающая компания, является одной из крупнейших в мире и крупнейшая в России по объему добычи золота (на 11 июля одна акция стоила 8 376 рублей);

– «Полиметалл» – занимается добычей драгоценных металлов в России и Казахстане (на 11 июля одна акция стоила 363 руб. за акцию);

– «Petropavlovsk PLC» – Группа компаний «Петропавловск», одна из крупнейших российских горнодобывающих холдинговых компаний (цена акции на 11 июля – 3,42 рубля);

– «Лензолото» – российская золотодобывающая компания, расположенная в Иркутской области (цена акции на 11 июля – 8 360 рублей).

– «Селигдар» – компания занимается добычей золота в регионах России и является единственным производителем рудного олова в стране (цена акции на 11 июля – 40 рублей).

КСТАТИ

Вложи и выиграй слиток!

Настоящий золотой слиток можно не только купить, но и выиграть!

С 1 июня «Тинькофф Инвестиции» запустили акцию, в рамках которой разыгрываются 1000 настоящих золотых слитков.

Для участия нужно зарегистрироваться в инвестиционном приложении, вложить тысячу рублей в биржевое золото или серебро, акции золотодобывающих компаний, фонды на золото и другие активы. Список большой. Одна тысяча – один билет, чем больше вложений, тем выше вероятность выигрыша. Повысить шансы на успех можно, пригласив друга открыть брокерский счет.

Попытать судьбу и поучаствовать в акции можно до 19 августа (включительно), а 20 августа будут объявлены результаты розыгрыша.

ИТОГО

Лучшая стратегия – не держать все яйца в одной корзине

На биржевом языке это называется «диверсификация». Лучше всего вкладывать сбережения в разные инструменты: купить золото, акции, облигации. Даже если один актив упадет, другой пойдет вверх и спасет ситуацию. А с учетом того, что в корзине будут драгоценные металлы, то риски защищены по всем фронтам.

Кстати, можно не только самому собрать корзину с ценными бумагами, но и доверить этот щепетильный вопрос экспертам. Например, на платформе автоследования «Тинькофф Инвестиций» можно выбрать подходящую инвестиционную стратегию от инвестора-эксперта, подписаться на него и автоматически проводить те же сделки, что и он. Авторы стратегии – это пользователи социальной сети «Пульс»: известные управляющие и трейдеры. Подписчику нужно просто выбрать локомотив и прицепить к нему свой портфель.