Стало известно, какие вакцины будут созданы в России взамен западных

Мишустину доложили, что российские ученые освоили технологии создания вакцин против пневмококковой инфекции. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) освоило технологии создания вакцин против пневмококковой, менингококковой и гемофильной инфекций. Об этом рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с Михаилом Мишустиным в среду.

- У нас не было компетенций создавать полисахаридные конъюгированные вакцины. И в течение последних двух лет мы полностью овладели технологией создания этих вакцин и производства их, - сказала Скворцова.

По ее словам, сейчас по одной из трех вакцин завершается вторая фаза клинических исследований, а две другие полностью готовы к проведению регламентированных исследований.

Как рассказала Скворцова, раньше вакцинация против пневмококковой инфекции, менингококковой и гемофильной велась американскими вакцинами.

- Только за последние пять лет около 36 млрд. рублей было потрачено на эти вакцины для детей от трех месяцев до пяти лет и старших возрастных групп, - заметила Скворцова, отметив важность импортозамещения в этой сфере.

Скворцова также рассказала, что в России может появиться лицензированная площадка по производству поливалентных вакцин.

- В мире существует всего четыре площадки лицензированные, которые позволяют делать эталонные образцы и специфических сывороток, и различных стандартов для оценки специфической активности . Это Великобритания, США, Япония и Австралия. В настоящее время мы получили предложение создать пятую площадку в России, над чем мы с Минздравом вместе работаем, - сообщила Скворцова.

Скворцова также рассказала, что ФМБА готово создавать действующие вещества для препаратов от редких болезней. Это субстанции сейчас тоже привозят в Россию из-за границы.

А к 2024 году, по словам Скворцовой, Россия станет самодостаточной в обеспечении альбуминами и иммуноглобулинами, которые необходимы пациентам при острых потерях крови.

- Если в прошлом году было в стране заготовлено 30 тонн плазмы для производственных целей, то в этом году выйдем уже более чем на 90 тонн . А на будущий год на 300 тонн. И вот это увеличение в три и в 10 раз позволит нам к 24-му году стать самодостаточными в плане обеспечения себя альбуминами и иммуноглобулинами, - отметила Скворцова.

В свою очередь Михаил Мишустин подчеркнул важность своевременного поиска доноров костного мозга, чтобы спасать жизни пациентов. Премьер напомнил, что правительство в середине апреля утвердило правила ведения регистра доноров костного мозга, ФМБА выступает его оператором.

- Благодаря такой масштабной базе врачи смогут скорее находить подходящих доноров для пациентов по всей стране. Проблема очень важная, время, которое на это тратится, это цена спасенной жизни человека, - отметил Мишустин.