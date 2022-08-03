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Общество3 августа 2022 11:10

Стало известно, какие вакцины будут созданы в России взамен западных

Мишустину доложили, что российские ученые освоили технологии создания вакцин против пневмококковой инфекции
Елена КРИВЯКИНА
Елена КРИВЯКИНА
Мишустину доложили, что российские ученые освоили технологии создания вакцин против пневмококковой инфекции. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Мишустину доложили, что российские ученые освоили технологии создания вакцин против пневмококковой инфекции. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) освоило технологии создания вакцин против пневмококковой, менингококковой и гемофильной инфекций. Об этом рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова на встрече с Михаилом Мишустиным в среду.

- У нас не было компетенций создавать полисахаридные конъюгированные вакцины. И в течение последних двух лет мы полностью овладели технологией создания этих вакцин и производства их, - сказала Скворцова.

По ее словам, сейчас по одной из трех вакцин завершается вторая фаза клинических исследований, а две другие полностью готовы к проведению регламентированных исследований.

Как рассказала Скворцова, раньше вакцинация против пневмококковой инфекции, менингококковой и гемофильной велась американскими вакцинами.

- Только за последние пять лет около 36 млрд. рублей было потрачено на эти вакцины для детей от трех месяцев до пяти лет и старших возрастных групп, - заметила Скворцова, отметив важность импортозамещения в этой сфере.

Скворцова также рассказала, что в России может появиться лицензированная площадка по производству поливалентных вакцин.

- В мире существует всего четыре площадки лицензированные, которые позволяют делать эталонные образцы и специфических сывороток, и различных стандартов для оценки специфической активности . Это Великобритания, США, Япония и Австралия. В настоящее время мы получили предложение создать пятую площадку в России, над чем мы с Минздравом вместе работаем, - сообщила Скворцова.

Скворцова также рассказала, что ФМБА готово создавать действующие вещества для препаратов от редких болезней. Это субстанции сейчас тоже привозят в Россию из-за границы.

А к 2024 году, по словам Скворцовой, Россия станет самодостаточной в обеспечении альбуминами и иммуноглобулинами, которые необходимы пациентам при острых потерях крови.

- Если в прошлом году было в стране заготовлено 30 тонн плазмы для производственных целей, то в этом году выйдем уже более чем на 90 тонн . А на будущий год на 300 тонн. И вот это увеличение в три и в 10 раз позволит нам к 24-му году стать самодостаточными в плане обеспечения себя альбуминами и иммуноглобулинами, - отметила Скворцова.

В свою очередь Михаил Мишустин подчеркнул важность своевременного поиска доноров костного мозга, чтобы спасать жизни пациентов. Премьер напомнил, что правительство в середине апреля утвердило правила ведения регистра доноров костного мозга, ФМБА выступает его оператором.

- Благодаря такой масштабной базе врачи смогут скорее находить подходящих доноров для пациентов по всей стране. Проблема очень важная, время, которое на это тратится, это цена спасенной жизни человека, - отметил Мишустин.

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