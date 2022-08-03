Храм с 1000-рублевой купюры пришел в аварийное состояние

Врио губернатора Ярославской области рассказал о состоянии одного из символов страны. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин по видеосвязи провел рабочую встречу с врио губернатора Ярославской области Михаилом Евраевым. Президенту рассказали о настоящем нашествии туристов в этом году, не хуже, чем в Крыму.

- Туристическая сфера у нас очень бурно сейчас развивается, мест в гостиницах вообще нет во всей Ярославской области, туристов огромное количество, - с гордостью заметил глава региона.

- Столица Золотого кольца, - признал российский лидер.

- Четыре города из девяти Золотого кольца в Ярославской области находятся. Мы этому очень рады, конечно, и у нас большое количество туристических инвестиционных проектов – отели, медицинские центры, спа-комплексы, - добавил врио губернатора. Видимо, в будущем туристов на все это приедет еще больше.

Увы, не все достопримечательности готовы к потоку гостей. Например, храм Иоанна Предтечи (тот самый, который изображен на купюре в 1000 рублей) по признанию Евраева находится в «тяжелом состоянии». И это несмотря на статус памятника федерального значения.

Глава региона пообещал «восстановить надлежащий вид». Давно пора! Об аварийном состоянии одного из символов города говорили еще в 2001 году, когда храм попал на денежную купюру. Реставрацию собирались начать много раз, но вечно не хватало денег.

В конце встречи президент перечислил, на что Евраеву надо обратить внимание в первую очередь:

- Дорожные сети прежде всего местного и регионального значения. Там, действительно, есть над чем работать. Потом – экология. Зеленые масла, смесь различных нефтепродуктов (речь о почти 90-летнем загрязнении почвы около Волги техническими маслами – Ред.). Есть ещё один вопрос – вопрос здравоохранения, на который следует обратить особое внимание, - перечислил Путин.

Евраев в ответ попросил помочь с финансированием строительства моста через Волгу.

- Я поручу различным ведомствам, и они проработают между собой, ладно? – пообещал глава страны.