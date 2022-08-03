Деревянный стульчак фюрера: зачем коллекционеры со всего мира охотятся за вещами Гитлера

Золотые наручные часы фирмы Huber, принадлежавшие Гитлеру - трофей французского солдата Робера Миньо Фото: Кадр видео

4 мая 1945 года около 30 французских солдат из полка «Марш-дю-Чад» 2-й бронетанковой дивизии штурмовали Бергхоф, резиденцию Адольфа Гитлера в баварских Альпах. За неделю до этого эти края были разнесены в пух и прах британскими и американскими бомбардировщиками, не пожалевшими тысяч бомб для этих мест. Фюрер покинул излюбленное пристанище еще в середине января 45-го, посчитав, что безопаснее будет в Берлине.

Французы зашли в полуразрушенный дом, опередив на считанные часы 4-ю пехотную дивизию армии США. Охраны и солдат на территории резиденции уже не было - все постройки были в полном распоряжении французов. Их свобода действий ограничивалась исключительно размером походных рюкзаков.

Золотые наручные часы фирмы Huber, украшенные изображением немецкого имперского орла и свастики, найденные в одной из комнат, приглянулись сержанту Роберу Миньо. Дог