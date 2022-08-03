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Звезды3 августа 2022 15:35

Юлия Меньшова рассказала, что произошло с Максимом Галкиным перед побегом из России

Пятый муж Аллы Пугачевой сам разрушил свою карьеру
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Пятый муж Аллы Пугачевой сам разрушил свою карьеру

Пятый муж Аллы Пугачевой сам разрушил свою карьеру

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юлия Меньшова рассказала о том, как Максим Галкин разрушил свою карьеру в России. Ведущая два года проработала бок о бок с пятым мужем Аллы Пугачевой, потому актриса лично наблюдала, что происходило в жизни шоумена.

Юлия Меньшова сообщила, что карьера Максима Галкина в России пошла под откос после того, как он разместил в блоге неоднозначную публикацию. "Мы с Максимом Галкиным работали некоторое время. Знаю о нем очень отдаленно. Но слухи о том, что происходило с ним до его отъезда, знаю. Максим опубликовал черное окно в соцсети..." - поделилась размышлениями 53-летняя актриса в своем шоу на YouTube.

После скандального выпада пятого мужа Аллы Пугачевой поклонники взбунтовались, буквально окрестив артиста чуть ли не предателем Родины. Рекламодатели постепенно отказались от сотрудничества с юмористом.

В итоге Галкин с семьей покинул Россию. Потерявший доход ведущий начал судорожно искать работу за границей. Конечно, о тех заработках, что были в Москве, Максиму мечтать не приходится. Но небольшие залы по городам и весям он собирает.

Вот уже почти полгода 46-летний шоумен проживает за границей и скитается по всему миру в надежде поправить свое пошатнувшееся материальное положение. В Россию Галкин не собирается, тем более что здесь его мало кто ждет.

"Я считаю, что нужно признать Галкина пожизненно нежелательным лицом в России. Он и сам уже не вернется... «Шутки» Галкина ниже плинтуса и оскорбляют русский народ. Когда Галкина признают пожизненно нежелательным лицом в России и он не сможет сюда въехать, его гастроли за рубежом и заработки постепенно сойдут на нет. Не на юмор же идет публика - посмотреть, как кривляется со сцены бывший официальный юморист, обласканный телеканалами и публикой, которую он предал", - делился по поводу действий шоумена депутат Роман Худяков.

В свою очередь, нумеролог Владимир Кузнецов считает, что в паре Пугачевой и Галкина наступили тяжелые времена, а трудности вряд ли сплотят их. "Дело в том, что пара заряжается от зрителей, вечеринок, светских мероприятий и концертов. Если в ближайшее время обстановка не нормализуется, в семье Галкина и Пугачевой наступят сложные времена, и тогда развод неизбежен", - цитирует Кузнецова "СтарХит".

Стоит отметить, что отношения Максима и Аллы всегда вызывали у общества особенный интерес. На протяжении долгого времени эта пара привлекает к себе внимание публики. Именно Примадонна открыла молодому супругу дорогу на звездный Олимп, поддерживая все его проекты и начинания.

"Самое интересное, что в отношениях именно Максим является главным, поскольку оказался владельцем тысячного знака. Он имеет высокую самооценку, отличается амбициозностью и предприимчивостью... Сейчас у Пугачевой не самое лучшее время, и такая тенденция будет сохраняться вплоть до ее ближайшего дня рождения, а также некоторое время после. Именно поэтому ситуация с предстоящим разводом выглядит в настоящий момент вполне реалистично. Избежать распада, конечно, можно, но обоим супругам придется приложить все усилия", - отметил специалист.

Шоу-бизнесИнтересноеМаксим Галкин: досье KP.RU