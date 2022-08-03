Итальянский аристократ оказался наемным киллером, работающим на албанскую мафию

Итальянского аристократа обвинили в работе наемным убийцей Фото: www.youtube.com

У итальянцев есть такой термин «dolce far niente» - счастливое ничегонеделание. И Маттео Костакурта появился на свет для того, чтобы провести всю свою жизнь за этим прекрасным занятием.

Но аристократу не хватало острых ощущений в жизни. А где их взять, если с детства всем обеспечен: знатная венецианская семья с богатой родословной, в собственности - престижный бутик-отель по соседству с Ватиканом (за что Костакурта получил прозвища «Святой Петр» и «Принц»), членство в элитном и старейшем клубе для игроков в поло «Roma Polo Club», который в свое время посещала Елизавета II, а принц Гарри приезжал для участия в турнире.

38-летнего Маттео Костакурта арестовали два года назад. Римская полиция обвинила бонвивана, что он открыл ранил наркоторговца Алессио Марцани.

- У него действительно отвратительная мерзкая морда… долго он не продержится. Жду не дождусь, когда приступлю к работе, - эти слова, сказанные во время телефонного разговора, гособвинители приписывают «Святому Петру». Из этого следствие сделало вывод, что Костакурта - наемный киллер, а Марцани - его «заказ».

Наркоторговца в тот момент было за что «наказывать»: он потребовал деньги за свое молчание за то, что перепрятал наркотики, принадлежавшие другому криминальному авторитету - албанцу Элвису Демсе. Киллер подкараулил Марцани в пригороде Рима в небольшом городке Ацилия, когда тот ехал на велосипеде. Неизвестный ранил его в грудь и левую руку.

Маттео Костакурта арестовали в компании еще четырех человек, среди них - тот самый албанский авторитет Демсе, промышлявший в Италии. В телефонном разговоре, перехваченном полицией, Демсе хвастался, что у него есть команда из «шести львов», которые могут совершить любое нападение. За убийство Марцани авторитет пообещал «Принцу» порядка 20-30 тысяч евро. Сейчас все обвинения в причастности к заказному убийству Демсе отрицает.

Костакурта также отказывается признать свою вину. А адвокаты настаивают, что Маттео давно не тот парень, который в 2008 году проводил время в компании правых радикалов и участвовал в нападении на римский бар, где собиралась молодежь, придерживающаяся левых взглядов.

- Недавно он был в Африке, работал над проектами местных католических монахинь. Это похоже на поведение убийцы? - возмущенно поинтересовался у журналистов адвокат Марко Франко.