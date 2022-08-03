Глава Чеченской республики вручил Андрею Турчаку Орден Кадырова

Вручение наград секретарю Генсовета партии «Единая Россия» и Главе ЛНР Леониду Пасечнику прошло в резиденции главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. При этом руководитель региона высказал ряд соображений.

«Леонид Иванович, пользуясь случаем, хочу поздравить вас с полным освобождением Луганской Народной Республики от нацистов и фашистов. Наш Президент, Владимир Владимирович Путин, не раз говорил, что защита мирных граждан Донбасса и освобождение территорий республик Донецка и Луганска является одной из приоритетных задач специальной военной операции на Украине, - отметил Рамзан Кадыров. - Сейчас перед вами стоят уже задачи по восстановлению республики. Это требует большого труда, сил и самоотдачи. Андрей Анатольевич курирует государственное строительство в комитете Совета Федерации и является профессионалом, который четко знает, каким образом должна проводиться работа в этой сфере. Уверен, Андрей Анатольевич подтвердит мои слова, что Россия сейчас готова всячески помогать восстанавливать Луганскую республику. У нас огромный опыт в созидательном труде, которым мы можем с вами поделиться. За рекордный короткий срок мы восстановили Чеченскую республику, которая была разрушена террористами. Совместными силами быстро достигнем мира, порядка и процветания в землях Донбасса».