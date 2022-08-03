Американец напечатал на 3D-принтере кучу пистолетов, которые сдал за деньги в полицию

Обмен произошел в рамках выкупа у населения огнестрельного оружия Фото: Shutterstock

Напуганные ростом количества преступлений, связанных с использованием огнестрельного оружия, власти США время от времени проводят разного рода акции по выкупу винтовок, пистолетов и патронов у населения.

Один из жителей Хьюстона решил не отказываться от денежного вознаграждения, только вот никакого оружия у него не было.

Мужчина решил «проблему» оригинальным способом: он напечатал на 3D-принтере макеты пистолетов, которые и отнес в полицейский участок.

За 63 пистолета он получил $3150 при себестоимости печати примерно в $10 за одну модель. Стоимость выкупа одной единицы неработающего оружия в Хьюстоне составляет $50-200.

Предприимчивый американец настаивает, что вовсе не собирался делать деньги на всем этом. Он говорит, что таким образом он дал сигнал властям о том, что они тратят бюджетные деньги на то, что вовсе не является оружием. При этом он не пояснил, почему отнес в полицию не один, не два, а 63 напечатанных пистолета.

Вообще же на 3D принтере при умении можно напечатать не просто корпус пистолета, но и все его составляющие, и при сборке оружие превратится из игрушки настоящий огнестрел.

В мэрии Хьюстона сообщили, что «программа выкупа оружия у населения была начата не для того, чтобы дать кому-то заработать на продаже самоделок, а для того, чтобы убрать с городских улиц лишнее огнестрельное оружие, которое может оказаться смертельным орудием в руках криминала».