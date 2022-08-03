Собчак сообщила, что у Чубайса плохо работают руки и ноги после госпитализации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Анатолию Борисовичу Чубайсу окончательно подтвердили диагноз: синдром Гийена - Барре. Состояние стабилизировалось, но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица. Об этом мне рассказала Авдотья Смирнова (супруга Чубайса, - Ред.)». Такое сообщение в своем Телеграм-канале «Кровавая барыня» оставила Ксения Собчак, которая поддерживает дружеские связи с четой Чубайсов.

Бывший спецпредставитель президента России по связям с международными организациями и глава концерна «Роснано» уехал из России 23 марта, в последнее время он жил в Италии. В конце прошлой недели почувствовал себя плохо, о его внезапной болезни первой сообщила также Ксения Собчак. Сейчас Чубайс находится в клинике Mater Olbia на Сардинии, его состояние оценивается как средней тяжести.

Первоначальный диагноз, который, по словам Собчак, уже подтвердился – «синдром Гийена-Барре» – заболевание редкое, поражает оно иммунную систему человека, а проявляется в снижении мышечного тонуса, нарушениях чувствительности и вегетативными расстройствами. Большинство людей полностью выздоравливают даже в самых тяжелых случаях. Эксперты говорят, что синдром может быть одним из последствий перенесенного коронавируса или, в редких случаях, прививок (подробнее об этом см. «Анатолий Чубайс в реанимации: Синдром Гийена — Барре способен вызвать паралич»).

Ксения Собчак написала в своем ТГ-канале, что два года назад Чубайс, действительно, переболел коронавирусом, а последнюю прививку сделал полгода назад. Впрочем, учитывая масштаб фигуры экс-политика, уровень нелюбви к нему со стороны многих наших сограждан и спешный отъезд из страны, многие не поверили в то, что заболеть Чубайсу не «помогли».

Итальянские спецслужбы сразу начали проверять версию отравления. Комнату, откуда был госпитализирован бывший политик, сразу обследовали специалисты в костюмах химзащиты, а анализы Чубайса, как сообщают зарубежные СМИ, были отправлены в лабораторию в городе Парма. По данным газеты L'Unione Sarda, с Чубайсом уже беседовал итальянский прокурор Грегорио Капассо.

Занимаются им и отечественные правоохранители: идет проверка информации о возможной причастности бывшего главы «Роснано» к коррупционным схемам и о его счетах в Европе. Домой Чубайс возвращаться, похоже, не собирается – его российская недвижимость в последнее время спешно переоформлялась на других людей (см. «Сбежавший из России Анатолий Чубайс распродает свои дома и дворцы»).