Зеленский пошел с кружкой по международной нефтянке

Президент Украины Владимир Зеленсский Фото: REUTERS

Поначалу в это не верилось. Все-таки, какой-никакой президент, какого-никакого государства и откровенное попрошайничество - не очень сочетались между собой. Но сначала эту информацию обнародовал один весьма информированный украинский Телеграм-канал, а спустя всего день подтвердил еще один, не мене информированный. Тут поневоле поверишь. А если еще вспомнить, что речь идет об Украине и Владимире Зеленском на посту государства… В общем, мозаика сложилась в четкую картинку.

Одним словом, совершив очередные попытки выцыганить денег у стран Евросоюза и США, Зеленский почти смирился с тем, что денег не дадут. Но они ведь нужны! И президент Украины предпринял еще одну попытку. Это был крик отчаяния! Вопль последней надежды!

Как сообщают осведомленные источники в Киеве, Зеленский пошел на поклон просить денег уже не у стран, а у компаний. И это, безусловно, новое слово в международных частно-государственных отношениях. Обычно власти приглашают компании к себе в страну для реализации каких-то инвестиционных, производственных проектов, дают преференции и льготы. И даже получают те же деньги, например, за выдачу лицензий на освоение недр.

Да что там далеко ходить. Еще совсем недавно, на Международном экономическом форуме в Давосе Зеленский пригласил все компании, которые решили выйти из России, на Украину.

- Вы получите доступ к 40 млн украинских потребителей и к рынку Европы. Ваши позиции и бренды реально усилятся только благодаря тому, что вы стоите на защите свободы, - как ему казалось, убедительно вещал Зеленский, явно не отдавая себе отчет ни в том, что от сорокамиллионного рынка потребителей остались рожки да ножки (во всей Украине сейчас вряд ли можно насчитать миллионов 15-18 человек, включая глубоких пенсионеров и грудных детей), ни в том, что даже рынок с 40 миллионами потребителей является слабой заменой рынку, в котором этих потребителей в 3,5 раза больше. Не говоря уже о покупательской способности.

Но вот прошло буквально два месяца, И Владимир Зеленский, взяв в руки шапку, пошел по кругу, обращаясь к крупнейшим компаниям с одними и теми же словами: "Дайте денег Украине".

Как пишут украинские Телеграм-каналы, это обращение Зеленский адресовал не всем, а пока только лишь нефтяным компаниям: Shell, Repsol, ENI, BP, Total, Equinor. Причем, Зеленский попытался обосновать даже не просьбу, а правомерность своих претензий на часть их прибыли тем обстоятельством, что это именно Украина, воюя с Россией, обеспечила этой войной взлет нефтяных и газовых цен на международном рынке. Мол, если бы не Киев, то сидели бы сейчас буржуины в Shell, ВР и Total и сосали бы лапу, а не гребли лопатами чистое золото сверхприбылей, продавая черное. А потому, по логике украинской справедливости, обязаны поделиться. На худой конец, Зеленский согласен взять соляркой или бензином.

Откровенное примитивное попрошайничество самого низкого пошиба в стиле старика Паниковского с его криками: "Дай миллион! Ну дай миллиончик!" Вот только невдомек Володе Зеленскому, что эти компании стали такими гигантами, потому что очень хорошо умеют считать, в том числе, и деньги. И они всегда добиваются возврата средств с процентами. Если же есть хоть какие-то сомнения в гарантиях возврата, то они и цента ломаного не дадут. Даже президенту и даже за его душу. Есть большие сомнения, что слезливые просьбы президента Украины смогут тронуть их зачерствелые души и раскрыть тугие кошельки.

И в этом случае на всякий случай следует приготовиться уже и владельцам закусочных забегаловок и шаурмячных, они на очереди следующие. А после них останутся только таксисты и бабушки, продающие укроп на привокзальных площадях.