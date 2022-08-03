Сергей Станкевич, для «Комсомольской правды» из Стамбула: На моих глазах заработал международный зерновой конвейер

Российский политик Сергей Станкевич Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- …Сергей Борисович, я всегда жду от вас каких-то нестандартных поступков. Но вот для меня стало полной неожиданностью то, что вы в Стамбуле оказались в такой вот самый ответственный момент. В качестве кого Сергей Станкевич, независимый эксперт и независимый политик, там выступает?

- Именно в этом качестве я здесь и нахожусь. В качестве независимого политика и независимого эксперта.

Но, одновременно, я впервые в жизни выступаю в качестве репортера. Прошу считать меня «комсомольцем» и неофициальным специальным корреспондентом "Комсомольской правды".

Немного волнуюсь, я впервые выступаю с таким живым репортажем с места событий.

- Ну, я вас давно таковым считаю, поэтому у меня вопрос – просто расскажите, что вы наблюдали? И что чувствуете? Мы ждем ваш репортаж.

- Спасибо. Начинаю.

Заработал международный зерновой конвейер, согласованный в договоре от 22 июля.

- И - давайте напомним…

- Напомню, что договор о создании этого конвейера был подписан здесь же, в Стамбуле.

А участниками стали четыре стороны – это Россия, Украина, Турция и ООН.

Именно они сформировали совместный координационный центр. Он здесь же и находится - в Стамбуле на Босфоре, ему предоставили помещение.

- Кто входит в этот центр?

- Там - представители всех четырех сторон, опытные специалисты, им дали возможность работать с самой современной аппаратурой.

У них так же есть доступ к «картинкам» с беспилотников, которые патрулируют акваторию Черного моря. И вот - первый корабль пошел. Это произошло буквально у меня на глазах.

- А что за корабль?

- Сухогруз под флагом Сьерре-Лионе, под названием «Разони».

Это судно покинуло Одессу 1 августа и в ночь на 3 августа, на минувшую ночь, подошло ко входу в Босфор.

На борту - 26527 тонн кукурузы. Вот такая точность, она была проверена инспекцией.

Судно завели в небольшой рыбацкий порт, специально выделенный, - Рунели Финели.

И вот в среду, 3 августа, на борт «Разони» поднялась совместная инспекция, представляющая вот эти четыре стороны.

Инспекционная проверка длилась чуть более трех часов, потом доложили результаты в совместный координационный центр (СКЦ), и он дал добро. После чего судно прошло Босфор и отправилось себе спокойно в сторону Бейрута, столицы Ливана, где его уже ждут.

- И когда оно туда прибудет?

-,Примерно через четверо суток, если не будет задержек в пути.

Так что, вот этот первый опыт был использован, в том числе, и для отработки всех деталей этой самой процедуры, и вроде все прошло успешно.

- Что дальше?

-,Сейчас, по разным сообщениям, в трех договорных портах Украины – это Одесса, Черноморск и Южный – уже вроде бы стоят законтрактованные и загруженные - то ли 17, то ли 27 судов.

И они ждут того, чтобы СКЦ, составив список и очередность, давал команду на отправку.

И если, этот конвейер зерна заработает уже без сбоев, то организаторы этого процесса готовы выйти на объем порядка 5 миллионов тонн зерна в месяц.

Этого, в принципе, достаточно, чтобы обеспечить экспорт украинского урожая на мировые рынки, преимущественно - в сторону Ближнего Востока и Африки.

- Понял. Ну, а мы всегда ждём (просто привыкли) от Сергея Станкевича ещё и резюме - о всемирно историческом значении вот этого события, свидетелем которого вы стали.

- Это может быть (или не быть) переломным моментом, таким - в психологическом плане…Потому что, до сих пор в этом геополитическом конфликте, в который вовлечены и Россия, и Украина, нарастало постоянно напряжение и ожесточение.

А вот сейчас - впервые - стороны как бы к какой-то совместной мирной деятельности приступили - при посредничестве Турции и ООН.

И, может быть, теперь, по крайней мере, ожесточение перестанет нарастать, и появится какая-то тяга к продолжению движения вот в этом направлении.

То есть, речь о движении к некоей совместной деятельности и поиску разумных развязок.

И еще раз хочу сказать, что это пока надежда и, кстати, эту надежду очень четко формулирует генсек ООН Антоник Гуттериш, это его детище и его успех – вот эта надежда должна сейчас консолидироваться и подтвердить себя.

Не хотелось бы, чтобы какие-то неожиданности, какие-то провокации возможные сорвали вот это дело.

Нужное, на мой взгляд, и важное - не только для России, Украины и Турции, но и для значительной части мира.

- Ясно. С военной спецоперацией мы, естественно, не будем эту кампанию связывать.

- Нет, нет, она как бы стоит немного в стороне и хорошо бы, чтобы в эту сторону ситуация в целом и смещалась.

- Спасибо вам. Репортаж спецкора «Комсомолки» Сергея Станкевича из Стамбула просто отличный!

- Спасибо за внимание. До свидания.