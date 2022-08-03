Сергей Станкевич, для «Комсомольской правды» из Стамбула: На моих глазах заработал международный зерновой конвейер

Российский политик Сергей Станкевич
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
- …Сергей Борисович, я всегда жду от вас каких-то нестандартных поступков. Но вот для меня стало полной неожиданностью то, что вы в Стамбуле оказались в такой вот самый ответственный момент. В качестве кого Сергей Станкевич, независимый эксперт и независимый политик, там выступает?
- Именно в этом качестве я здесь и нахожусь. В качестве независимого политика и независимого эксперта.
Но, одновременно, я впервые в жизни выступаю в качестве репортера. Прошу считать меня «комсомольцем» и неофициальным специальным корреспондентом "Комсомольской правды".
Немного волнуюсь, я впервые выступаю с таким живым репортажем с места событий.
- Ну, я вас давно таковым считаю, поэтому у меня вопрос – просто расскажите, что вы наблюдали? И что чувствуете? Мы ждем ваш репортаж.
- Спасибо. Начинаю.
Заработал международный зерновой конвейер, согласованный в договоре от 22 июля.
- И - давайте напомним…
- Напомню, что договор о создании этого конвейера был подписан здесь же, в Стамбуле.
А участниками стали четыре стороны – это Россия, Украина, Турция и ООН.
Именно они сформировали совместный координационный центр. Он здесь же и находится - в Стамбуле на Босфоре, ему предоставили помещение.
- Кто входит в этот центр?
- Там - представители всех четырех сторон, опытные специалисты, им дали возможность работать с самой современной аппаратурой.
У них так же есть доступ к «картинкам» с беспилотников, которые патрулируют акваторию Черного моря. И вот - первый корабль пошел. Это произошло буквально у меня на глазах.
- А что за корабль?
- Сухогруз под флагом Сьерре-Лионе, под названием «Разони».
Это судно покинуло Одессу 1 августа и в ночь на 3 августа, на минувшую ночь, подошло ко входу в Босфор.
На борту - 26527 тонн кукурузы. Вот такая точность, она была проверена инспекцией.
Судно завели в небольшой рыбацкий порт, специально выделенный, - Рунели Финели.
И вот в среду, 3 августа, на борт «Разони» поднялась совместная инспекция, представляющая вот эти четыре стороны.
Инспекционная проверка длилась чуть более трех часов, потом доложили результаты в совместный координационный центр (СКЦ), и он дал добро. После чего судно прошло Босфор и отправилось себе спокойно в сторону Бейрута, столицы Ливана, где его уже ждут.
- И когда оно туда прибудет?
-,Примерно через четверо суток, если не будет задержек в пути.
Так что, вот этот первый опыт был использован, в том числе, и для отработки всех деталей этой самой процедуры, и вроде все прошло успешно.
- Что дальше?
-,Сейчас, по разным сообщениям, в трех договорных портах Украины – это Одесса, Черноморск и Южный – уже вроде бы стоят законтрактованные и загруженные - то ли 17, то ли 27 судов.
И они ждут того, чтобы СКЦ, составив список и очередность, давал команду на отправку.
И если, этот конвейер зерна заработает уже без сбоев, то организаторы этого процесса готовы выйти на объем порядка 5 миллионов тонн зерна в месяц.
Этого, в принципе, достаточно, чтобы обеспечить экспорт украинского урожая на мировые рынки, преимущественно - в сторону Ближнего Востока и Африки.
- Понял. Ну, а мы всегда ждём (просто привыкли) от Сергея Станкевича ещё и резюме - о всемирно историческом значении вот этого события, свидетелем которого вы стали.
- Это может быть (или не быть) переломным моментом, таким - в психологическом плане…Потому что, до сих пор в этом геополитическом конфликте, в который вовлечены и Россия, и Украина, нарастало постоянно напряжение и ожесточение.
А вот сейчас - впервые - стороны как бы к какой-то совместной мирной деятельности приступили - при посредничестве Турции и ООН.
И, может быть, теперь, по крайней мере, ожесточение перестанет нарастать, и появится какая-то тяга к продолжению движения вот в этом направлении.
То есть, речь о движении к некоей совместной деятельности и поиску разумных развязок.
И еще раз хочу сказать, что это пока надежда и, кстати, эту надежду очень четко формулирует генсек ООН Антоник Гуттериш, это его детище и его успех – вот эта надежда должна сейчас консолидироваться и подтвердить себя.
Не хотелось бы, чтобы какие-то неожиданности, какие-то провокации возможные сорвали вот это дело.
Нужное, на мой взгляд, и важное - не только для России, Украины и Турции, но и для значительной части мира.
- Ясно. С военной спецоперацией мы, естественно, не будем эту кампанию связывать.
- Нет, нет, она как бы стоит немного в стороне и хорошо бы, чтобы в эту сторону ситуация в целом и смещалась.
- Спасибо вам. Репортаж спецкора «Комсомолки» Сергея Станкевича из Стамбула просто отличный!
- Спасибо за внимание. До свидания.