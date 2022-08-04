Бои в поселке Пески идут уже шестой день. Фото: REUTERS

Украинцы нашли ад на земле — это Пески

Сергей Гнездилов, боец ВСУ, в соцсетях рассказал, что бои в поселке Пески в ДНР идут уже шестой день, и это «персональный ад». За сутки в село прилетело 6500 снарядов, а со стороны Украины работает два миномета 82 и 120 мм. «Воин света» утверждает: «Контрбатарейный огонь отсутствует, враг разбивает бетонные позиции за 10 минут, без паузы продавливая нашу линию обороны». По его словам «тут перемалывается за день чудовищное количество нашей пехоты», через пять минут из 15 человек целым остается один. Гнездилов заявил, что Пески оборонять уже шансов нет. А его товарищ, говоривший, что верит украинскому политику Арестовичу, уже убит. Не он один верил. Не он один отправился туда, откуда не возвращаются.

Когда Запорожье станет недосягаемым для обстрелов ВСУ

Владимир Рогов член главного совета администрации Запорожской области, рассказал, когда Запорожская область станет недосягаемой для обстрелов ВСУ из РСЗО. Это станет возможным тогда, когда линия боевого соприкосновения сместится на север и на запад. Рогов заявил: «Полная защищенность региона может быть только после смещения линии фронта далеко на запад, откуда уже ракеты с HIMARS не смогут долетать. Если говорить о недосягаемости для HIMARS, это должно быть смещение севернее Днепропетровской области, а на западе - до Винницкой области. Запорожская область на данный момент освобождена более чем на 70%. Работа продолжается, сидевшие за управлением американских систем это уже почувствовали.

Румынки против того, чтобы украинки сосали деньги их мужей

Стало известно о протестах в ряде румынских городов. Местные замужние женщины выражают резкое возмущение поведением украинских беженок. В этой стране, которая на юге граничит с незалежной, участились случаи измен со стороны мужей. А на улицах появились листовки, где румынские женщины призывают приезжих из Украины прекратить «заниматься проституцией»: «Неуважаемые беженки! Вам тут не рады. Хватит заниматься проституцией и «сосать» деньги из наших мужей. Уезжайте из Румынии. Возвращайтесь в Украину. Идите на фронт и там поднимайте дух украинских солдат бесплатно». Ну конечно, прямо вот так вприпрыжку они и побежали обратно. Нет уж, распахнули объятья — теперь живите с этим.

В Донецке продолжают подрываться на «лепестках»

В столице ДНР три человека, в том числе подросток, получили ранения в Кировском районе — они подорвались на мине ПФМ-1 «Лепесток». Вот что сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК): «Кировский район: в результате подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток» ранены: парень-подросток 2005 г.р., парень 2002 г.р., девушка 2002 г.р.». Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова призвала ООН дать правовую оценку действиям Украины, бойцы которой минируют жилые кварталы минами подобного типа, запрещенными международными конвенциями. Да их не просить надо, их привозить в Донецк надо, - и в парк, где эти «лепестки» разбрасывают доброхоты из ВСУ.

Шредер уверен, что Россия не против переговоров

Герхард Шредер, бывший канцлер Германии, заявил, что Россия привержена урегулированию конфликта на Украине путем переговоров. Экс-канцлер полагает, что начало российской спецоперации на Украине якобы стало «ошибкой российского правительства» , но еще не поздно что-то попробовать исправить. И для решения конфликта необходимы обоюдные уступки. Шредер заявил, что Россия, по его данным, хочет переговоров. Бывший лидер ФРГ считает, что переговорный процесс Москвы и Киева по экспорту украинского зерна стал первым дипломатическим успехом между сторонами. И его можно развить. Шредер заявил: «Возможно, вы сможете постепенно расширить его до прекращения огня. Большой ошибкой было очернение возможных уступок Украины как заранее продиктованного Россией мира». Мудрость приходит с приближением зимы.

Финны отобрали у русских церковь из-за Украины

В городе Турку местная администрация расторгла договор с российским генконсульством в этом финском городе. По этому договору россияне арендовали ряд объектов недвижимости. Среди них было переоборудованное в церковь здание. Как сообщают в диппредставительстве, «зздание в конце 1980-х годов было передано генконсульству СССР в безвозмездное пользование. 20 лет назад с согласия местных властей в нем открыли церковь». Ну а в мэрии Турку сообщили, что после начала российской спецоперации на Украине город «решил прекратить всякое сотрудничество с Россией». Мэр города Минна Арве поручила расторгнуть все контракты на недвижимость, связанные с РФ. А ведь сверху все видят. И все отмечают.

В Киеве назначили своего главу Херсона

Ярослав Янушевич назначен на должность «главы» Херсонской области. Об этом заявил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук. Ранее, еще 9 июля, шестой президент незалежной уволил с данной должности Геннадия Лагуту. Его обязанности временно были возложены на первого зампреда Херсонской обладминистрации Дмитрия Бутрия. Стоит напомнить, что российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область еще 15 марта. Любопытно, что Янушевич назначен «главой» подконтрольной Киеву части области — но таких территорий в регионе не осталось. Интересно было бы посмотреть на круг обязанностей губернатора без губернии и на его зарплату. А также на форму общения с населением порученного ему региона.

Украинские командиры сбежали через речку

Командиры подразделений 132-го разведбата ВСУ в Харьковской области наплевали на приказы руководства. По данным российского Минобороны, украинские офицеры скрылись в пункте временной дислокации. Вот что говорится в сообщении МО РФ: «В районе Норцовки Харьковской области из-за высоких потерь от артогня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования...». Офицеры самовольно, но вместе с личным составом, переправились через Северский Донец, и укрылись подальше от мест, где стреляют и убивают. Это называется «не вернулись из разведки».

Зеленский предложил легализовать однополые браки

Зеленский предложил премьеру Шмыгалю рассмотреть возможность легализации в самостийной однополых союзов. Так украинский лидер отреагировал на соответствующую петицию, опубликованную еще 3 июля. Ее подписали более 28 тысяч человек. Зеленский, напомнив, что по Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужа (статья 51), сообщил, что в условиях военного или чрезвычайного положения главный закон страны не может быть изменен. Но сделал оговорку: «Правительство наработало варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека». И сказал, что обратился к премьер-министру незалежной с просьбой рассмотреть затронутый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах». То есть ответственность за геев переложил на премьера — хитро...

Польская посылка с оружием уничтожена подо Львовом

По данным Минобороны РФ, российские военные ракеты большой дальности уничтожили во Львовской области базу хранения. На ней хранилось поступившее для украинской армии из Польши вооружение и боеприпасы иностранного производства. Удар был высокоточный, склад надежно нивелирован вместе с посылками из Варшавы и других сочувствующих столиц. Так что пока, может быть, полякам не стоит торопиться рисовать Львов на своих банкнотах?