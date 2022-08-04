Герои спецоперации «Z»: гвардии старший лейтенант Минаев добыл секретные карты врага

Продолжаем знакомить читателей «КП»с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить читателей «КП»с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России и милиции Донецкой и Луганских Народных Республик дают самую высокую оценку.

«Предположения и предрассудки все расстраивают», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец замечал: «Скорость нужна, а поспешность вредна».

ОБНАРУЖИЛ ТРОФЕЙНЫЕ КАРТЫ

Гвардии старший лейтенант Минобороны Степан Минаев

Гвардии старший лейтенант Минобороны Степан МИНАЕВ. Фото: Минобороны РФ

«Группа десантно-штурмовой роты морской пехоты Тихоокеанского флота под командованием гвардии старшего лейтенанта Степана Минаева, освобождала один из населенным пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.Продвигаясь по населенному пункту, Степан обнаружил укрепленное здание националистической группировки. Окружив здание, морпехи-тихоокеанцы приступили к штурму вражеских позиций. Степан Минаев, находясь на передовом рубеже атаки, умело руководил подразделением. В ходе боя, рискуя жизнью, гвардии старший лейтенант Минаев лично вынес из-под снайперского огня противника раненого подчинённого. По итогам ожесточенного боя, украинские националисты, понеся большие потери, сложили оружие и сдались в плен. При осмотре вражеских позиций Степан обнаружил в здании беспилотные летательные аппараты, радиостанции западного производства, карты местности, GPS-навигаторы, обмундирование, оружие и боеприпасы. Благодаря полученным от гвардии старшего лейтенанта Минаева данным с обнаруженных карт местности, позиции боевиков были уничтожены артиллерийским огнём российских военных».

ПРОШЕЛ ОТ ДЕБАЛЬЦЕВО ДО УГЛЕГОРСКА

Подполковник ЛНР Владимир Бабец

Заместитель начальника штаба стрелкового батальона 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Владимир Бабец. Фото: Минобороны РФ

«Заместитель начальника штаба стрелкового батальона 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Владимир Бабец руководит подчиненными, что в мирной жизни стояли у станков на заводах, добывали уголь в шахтах и до 2014 года не помышляли о том, что возьмут в руки оружие. Свой боевой путь батальон начал в Дебальцево. За это время вчерашние рабочие и шахтёры вынужденно научились успешно воевать с врагом, который развязал войну на Донбассе. Бойцы ЛНР не только отважно бились в окопах, но и помогали местному населению освобожденных городов и посёлков налаживать мирную жизнь, занимались разминированием противопехотных мин, которыми ВСУ из «Градов» засыпали улицы мирных городов. Самым памятным и сложным для подчиненных Владимира Бабца стал бой в районе Углегорской ТЭС. Мощные бетонные конструкции советской постройки защищали позиции националистов, но это им не помогло и укрепрайон был взят союзными силами. В бою подчиненные Владимира Бабца уничтожили до десяти единиц тяжелой боевой техники и большое количество живой силы противника».

ШАХТЕР СТАЛ КОМАНДИРОМ РОТЫ

Старший лейтенант ЛНР Алексей Ткачев

Заместитель командира стрелковой роты 2 армейского корпуса Народной милиции ЛНР старший лейтенант Алексей Ткачев Фото: Минобороны РФ

«Заместитель командира стрелковой роты 2 армейского корпуса Народной милиции ЛНР старший лейтенант Алексей Ткачев по своей основной специальности - шахтер. Впервые в ряды Народной милиции Луганской Народной Республики он пришел служить в 2014 году. Отслужив по контракту, искал себя в других мирных профессиях. Но с началом специальной военной операции добровольно вернулся в строй защитников Донбасса, потому что считает своим долгом защиту своего дома, своей земли и своей семьи.

Принимал участие в освобождении от ВСУ нескольких населенных пунктов ЛНР. При решении поставленных задач неизменно проявляет высокий профессионализм, смелость и отвагу».