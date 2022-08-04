«Восхитительно красивая»: 37-летняя Юлия Пересильд опубликовала фото в купальнике

Юлия Пересильд. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Юлия Пересильд улетела в отпуск. Актриса отдыхает у моря, при этом не раскрывает свое местонахождение. На своей странице в соцсетях 37-летняя артистка поделилась снимком в купальнике. На фото Юлия позирует на пляже с золотистым песком.

На курорт звезда уехала вместе с дочками - 13-летней Анной и 8-летней Марией. Видимо, одна из девочек и стала автором этого кадра.

- Отпуск. Дети. Море. Неспешные разговоры. Встречи с давними друзьями. Солнце. Песок. Чтобы было, что вспоминать снежной холодной зимой, - подписала фото Пересильд.

В комментариях поклонники восхитились стройно фигурой актрисы. «Юлия, вы ослепительная!», «Приятно смотреть на красивую женщину», «Фигура просто космос», «Фигура как у спортсменки», «Любимая актриса. Восхитительно красивая», - пишут интернет-пользователи под снимком.

Актриса отдыхает у моря, при этом не раскрывает свое местонахождение. Фото: соцсети.

Напомним, Юлия Пересильд стала первой в мире актрисой, отправившейся в космос. Вместе с режиссером Климом Шипенко артистка 5 октября 2021 года улетела на Международную космическую станцию для съемок фильма «Вызов». Съемочная группа пробыла на МКС 12 дней и вернулась на Землю 18 октября 2021 года. По отзывам космонавта Олега Новицкого, который находился на орбите полгода, Пересильд и Шипенко показали отличную подготовку и совершенно не создавали на станции бытовых неудобств для других космонавтов.

В космос Юлию провожали две дочери от режиссера Алексея Учителя. Как признавалась Пересильд, перед полетом она написала дочкам прощальное письмо. К счастью, миссия прошла успешно. Актриса вернулась на Землю и первым делом обняла своих дочерей.

Юлия Пересильд редко говорит о личной жизни. Актриса долго скрывала роман с Алексеем Учителем и не рассказывала о нем, даже когда у них появились дети. Лишь когда девочки подросли, актриса рассекретила свои отношения с режиссером. О том, что пара рассталась, тоже стало известно не сразу. Поговаривают, что Юлия устала ждать, когда Учитель сделает ей официальное предложение руки и сердца.