Мария Шарапова показала, как кормит сына грудью

Мария Шарапова родила сына от своего жениха Александра Гилкса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мария Шарапова стала мамой всего месяц назад. В июле знаменитая теннисистка объявила, что родила мальчика Теодора. Теперь будни молодой мамы наполнены маленькими семейными радостями, о которых она рассказывает в соцсетях. На своей странице Мария поделилась трогательным видео с малышом и рассказала, что ей нелегко дается грудное вскармливание. В комментариях к видео она призывает молодых мамочек ничего не бояться.

- Первые дни кормления наполнены непредсказуемостью. Будьте снисходительны к себе и знайте, что все будет хорошо, - написала Шарапова.

В видео Мария улыбается сыну, а тот водит крошечной ручкой по лицу и груди своей мамы. Ролик получился очень милым, и это с удовольствием отметили подписчики звезды. «Это то, что мы хотели услышать. Просто сказать: «Расслабься и не волнуйся»... Нужно быть сильными»; «Тео, у тебя лучшая мамочка!»; «Слезы наворачиваются от милоты»; «Отдыхай, когда ты этого хочешь, пей воду, молоко, сок, чай, не чувствуй стыда за то, что тебе кажется, ты плохая мама», - пишут интернет-пользователи.

Мария поделилась трогательным видео с малышом и рассказала, что ей нелегко дается грудное вскармливание. Фото: кадр видео.

О беременности Шараповой стало впервые известно в конце апреля. Теннисистка объявила о том, что находится в положении, в день своего 35-летия. Спортсменка родила сына от своего бойфренда - британского миллионера Александра Гилкса.

Александр считается одним из самых завидных женихов Великобритании, вхож в королевскую семью и близко дружит с принцами Уильямом и Гарри. Кроме того, бойфренд хорошо знает русский и говорит с Машей на ее родном языке. Его мать Робин много лет проработала в Оксфордском университете в Департаменте изучения России и стран Восточной Европы. Александр учился в одной из самых престижных частных школ Британии - Итоне, и там он, кроме французского и испанского, выучил ещё и русский язык. Молодой человек планировал, что знание русского пригодится ему в его будущей карьере. А оказалось – в любви.

Гилкс живет в Нью-Йорке, торгует произведениями искусства и является одним из основателей аукционного дома Paddle8. У него состоятельные клиенты, он близко дружит со многими знаменитостями: приятельствует с Элтоном Джоном и Мадонной, Бейонсе и Викторией Бекхэм. Состояние Гилкса оценивается в несколько десятков миллионов фунтов стерлингов. Впрочем, Мария – тоже невеста с приданым, она одна из самых богатых спортсменок планеты.