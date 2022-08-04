Засуха в Европе: В Нидерландах и Франции введен особый режим из-за нехватки воды

Пожарный на месте тушения очага огня в лесу на границе Германии и Чехии. Фото: REUTERS

Аномальная жара, накрывшая Европу, продержится еще некоторое время, утверждают синоптики. На фоне засухи ряд стран уже столкнулись с реальным дефицитом пресной воды. Так, в большинстве регионов Нидерландов введен особый режим. К таким же мерам прибегли и власти ряда муниципалитетов Франции.

По словам министра инфраструктуры и водных ресурсов Нидерландов Марка Харберса, потребности в воде на данный момент превышают объем воды, поступающие в страну по рекам.

– Вам стоит хорошенько подумать о том, стоит ли мыть машину или полностью наполнять бассейн, – сказал Харберс, обращаясь к гражданам королевства.

В середине июля в Нидерландах был введен первый уровень опасности, который сигнализировал о возможных проблемах с водой, теперь же уровень повышен до второго, что означает – проблемы уже начались, пишет Reuters.

Французские власти также борются с последствиями засухи – введенный в стране особый режим потребления воды предусматривает сокращение полива зеленых насаждений и уборки дорог. Также граждан призывают ограничить использование воды в быту.

Кроме Нидерландов и Франции от аномальной жары страдают Италия, Испания, Португалия и Греция – в этих странах засуха стала причиной масштабных пожаров.