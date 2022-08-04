Зеленский готов одним разговором «свернуть спецоперацию» России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский, наконец-то, нашел страну, которую он еще не пытался окучивать, вымаливая деньги и вооружения. Это КНР.

Сами понимаете, в Европе, США, Канаде и Австралии от него уже устали, и вырубают звук, как только Владимир "президентмира" Зеленский появляется на экране, сразу отвечая, что "денег нет, а танки ждите". В Латинской Америке его послали, не дав выступить на форуме. Президенты африканских стран, когда он попытался влезть к ним в душу и кошельки, просто не пришли слушать президента Украины, а кого он смог застать врасплох, вышли из зала. Остались Китай и пингвины в Антарктиде. Но пингвины – это на совсем уж крайний случай.

И Зеленский пошел ва-банк, заявив журналистам китайского издания South China Morning Post, что хотел бы переговорить с "товарищем Си Цзиньпином напрямую".

- Я бы хотел поговорить напрямую. У меня был один разговор с председателем Си Цзиньпином год назад. Но у нас не было каких-либо переговоров с Китаем, хотя, как я считаю, это было бы полезно, - заявил украинский "нелох".

По его словам, Китай обладает большим влиянием на Россию, он уважаемый постоянный член Совбеза ООН. И Зеленский очень рассчитывает на то, что по итогам этих переговоров его и Си Цзиньпина в режиме "прямого диалога" Москва потеряет китайский рынок, что станет для нее огромным ударом и заставит свернуть военную спецоперацию.

Судя по всему, и по тому, что Арестович вчера же признал отступление украинских войск из поселка Пески и других населенных пунктов в ДНР, Алексей "Люся" остался без дозы, потому что президент явно употребил не только свою, но и своей "псевдопифии".

Разговоров с Пекином у Киева действительно не было, но сколько было разговоров о Пекине. Тут и поддержка Литвы в попытке выступить против Китая, и всяческая поддержка антикитайских эскапад Австралии, и выражения солидарности с антикитайскими шагами других государств, которые (как и шаги, так и поддержка) осуществлялись все последние годы с подачи Вашингтона.

Да что там далеко. У самой Украины грехов перед Китаем вагон и маленькая тележка. Чего стоят одни лишь обманы на многие миллиарды долларов! Стоит вспомнить, как Пекин заплатил Киеву несколько миллиардов долларов в ответ на обязательство поставить зерно. А в итоге ни зерна, ни денег. Или история с китайскими инвесторами украинского завода "Мотор Сич", где китайских инвесторов буквально выгнали и перестали пускать на купленный ими завод, а 3,5 млрд. долларов США тоже не вернули.

Может, для начала любого разговора с Пекином господину Зеленскому стоило бы сначала извиниться, покаяться, вернуть деньгу, а потом уже пытаться формировать повестку для новых переговоров. Правда, он ничего такого сделать не может, потому что денег нет. Он наверняка и у товарища Си хотел срубить бабла или хотя бы попросить.

Примечательно, что свои "хотелки" Зеленский озвучил через китайское издание. Обычно, о переговорах на межгосударственном уровне договариваются сотрудники соответствующих внешнеполитических ведомств. Но после гастролей украинского посла Мельника в Германии, по всей видимости, в нормальных странах на телефонные звонки из МИД Украины предпочитают не отвечать.

Есть и еще нюанс. Киев, верный слуга США, Табаки Вашингтона, объявил о желании поговорить с Пекином на следующий день после того, как этот самый Вашингтон смог унизить (на данный момент, но там еще вопрос, что будет дальше) Китай и лично Си Цзиньпина. И вряд ли Зеленский сделал это объявление без ведома своих англосаксонских кураторов.

Ну а желание оставить Россию без китайского рынка, а Китай без российского – это уже не просто за пределами нормальной логики, а фантазии на уровне горячечного бреда.