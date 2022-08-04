Эдуард Бояков решил создать современный русский национальный театр, чтобы ответить на вопросы публики

Эдуард Бояков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Об этом Эдуард Бояков сообщил в свое Телеграм-канале:

«Это будет театр, который продолжит дело театра "Практика" (каким я его создавал), дело "Политеатра", наших мхатовских премьер (прежде всего "Лавра"), наших театральных проектов на фестивалях "Традиция", "Новая драма", "Текстура" и других»…

О том, что Бояков собирается строить новый театр, стало известно еще полгода назад. Довольно долго сохранялась интрига, где, что и когда появится. А главное, "чем будем удивлять" пресыщенного московского зрителя?

В столице театров без меры: драматических, музыкальных, детских, кукольных, иммерсивных... Около 200, а то и больше. И вот еще новый, к чему?

- Есть огромное количество разнообразных театральных коллективов – и государственных, и частных, - согласился Эдуард Бояков. - Их можно поделить на три большие категории. Во-первых, это те, что сохранились с советских времен. У них остались прежние здания, у них худруки-народные артисты. Вторая категория – это современные театры, ориентированные на постмодернистскую повестку, на модную публику, на молодую урбанистическую среду. У них - свой бренд, свой узнаваемый репертуар. Театр «Практика», Театр на Бронной, которым руководит Константин Богомолов… Есть третья категория – сугубо коммерческие проекты, антреприза. Наш театр займет особую нишу современного русского национального театра.

- Поясните, пожалуйста, что это значит с точки зрения репертуарной политики?

- Возьмем хотя бы репертуар, который мы создали в МХАТ им.Горького (Эдуард Бояков был его худруком в течение трех лет – Ред.). Спектакли «Лавр», «Лес», «Красный Моцарт», «Нюрнбергский вальс», «У премьер-министра мало друзей», «Розовое платье»… Это популярные спектакли. Публика подсела, что называется. Потому что зрителям нужен духовный, эстетический опыт, который ни кинематограф, ни досуговые развлечения не дают вообще. Люди по-прежнему хотят получить ответ на вопрос: зачем мы живем, что мы есть на белом свете… Что такое духовный подвиг, истинное религиозное сознание, русский культурный код. Поиск ответов на эти вопросы - это наша ниша. Я верю в театр, в его уникальные возможности преобразовывать человека, давать ему духовный импульс, верю в катарсис.

- Какие творческие планы?

- Собственно, планы, которые я собирался реализовать во МХАТе, но по известным причинам не получилось (1 ноября 2021 года Бояков покинул МХАТ им. Горького - Ред.), никуда не исчезли. Будет спектакль Михаила Шемякина «Песочный человек» по Гофману. Леонид Аркадьевич Якубович будет участвовать в «Скупом» по Мольеру. Он написал для этого спектакля чудесные интермедии. С нами сотрудничает Соломон Волков. Обязательно выйдет спектакль «Хлорофилия» по роману Андрея Рубанова. Сочиняем новую историю с Прилепиным. Надеюсь, будет постановка Андрея Кончаловского… Планов много. Подробности о репертуаре и премьерах объявим скоро.

- Кто входит в вашу команду?

- Многие из тех, с кем я уже работал…

Более подробно про команду, которую Бояков хотел бы собрать, он рассказал в своем Телеграм-канале.

«Если вы видели спектакли (или хотя бы слышали о них), которые я ставил по современной поэзии (их наверное полсотни набралось), по современной драматургии (в «Практике», Политеатре, МХАТе и других театрах), если вы знаете о спектаклях, которые я продюсировал (постановки Евгения Гришковца, Клима, Дмитрия Чернякова, Руслана Маликова, Виктора Рыжкова, Владимира Агеева и др), если слышали о проекте "Человек.док", моем сотрудничестве с Гергиевым, Владимиром Мартыновым, то можете представить эстетическую линию моего нового театра: сочетание поиска и служения Традиции, сегодняшних авторов и классики, образовательных технологий и мультижанровости. В моем театре дебютировали десятки знаменитых ныне драматургов, режиссеров, художников и артистов, не буду перечислять громких фамилий. В моем театре работало много мэтров и патриархов, многие из них говорили, что это важный опыт. Получается, что большую часть жизни, тридцать с лишним лет, я служу театру. И конечно я намерен продолжать это служение.

Мои убеждения и принципы тоже известны. Я достаточно много высказываюсь о сегодняшней культурной политике и ситуации на Украине, я езжу и буду ездить на Донбасс, я убежден в плодотворности и актуальности идей Традиционализма, я убежден, что православная культура может быть современной, живой, обращенной и к молодежи и к старшим поколениям. Вера, Родина, семья, учителя, дружба, - священные для меня понятия. Но каждая эпоха должна дать свой образ этих понятий, свой стиль. Если мой новый проект интересен вам не только как зрителям, если вы чувствуете силы и амбиции - давайте подумаем о сотрудничестве.

Вакансий много и они разные. Если говорить о творческих профессиях - спектр правда максимально широк - от режиссеров до музыкантов, от цирковых артистов до цифровых художников, от артистов до хореографов. Есть вакансии в административном и продюсерском поле»...

Еще недавно Эдуард Бояков говорил, что в его новом театре будет репертуар, художественная политика, свой стиль, принципы, идеология, манифест, но не будет стационарной площадки. На разных сценах удобнее реализовывать репертуарные задачи.

Сегодня адрес у будущего театра как будто бы появился. Это особняк Салтыковых-Чертковых на Мясницкой. Роскошная усадьба ХVIII века в голубом цвете в стиле рококо с богатой лепниной, пилястрами, скульптурой. Среди московских особняков этот один из красивейших. По легенде, Наполеон здесь провёл две ночи во время оккупации Москвы осенью 1812 году. В ХIХ веке усадьба Салтыковых-Чертковых стала одним из главных культурных центров древней столицы, сюда приезжали Пушкин, Гоголь, Жуковский, Михаил Щепкин и другие деятели искусства. Сюда, хочется верить, будут приходить сегодняшние театральные зрители за духовным импульсом.