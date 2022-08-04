Якутии удалось сократить площадь лесных пожаров в 10 раз

Заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев. Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА/sakha.gov.ru

Самые свежие цифры. За сутки на территории Якутии ликвидировано 10 лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнем, 1,8 тыс. га. Сутками ранее потушено 20 лесных пожаров на площади свыше 9,2 тыс. га, сообщил на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев. Всего на территории региона действует 81 лесной пожар 240 659 га, в аналогичный период прошлого года на данную дату действовало 178 лесных пожаров на площади свыше 2,5 млн га. Кроме этого, в данный момент действует один ландшафтный пожар на землях иных категорий на площади 5 га в Оймяконском районе. Производится тушение 14 лесных пожаров на площади 40 938 га. На тушении задействовано 1 131 человек и 98 единиц техники.

С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 504 лесных пожара на площади 401 972 га. В прошлом году в аналогичный период было зафиксировано 1 328 лесных пожаров на площади свыше 4,3 млн га.

ВЫЗЫВАЕМ ДОЖДИ

«У нас в этом году, конечно, ситуация гораздо легче, чем в прошлом, благодаря помощи президента и правительства. Площадь, пройденная огнем, по сравнению с 2021-м, меньше, более чем в 10 раз, - рассказал несколькими днями ранее глава республики Айсен Николаев в интервью корреспонденту «КП» Александру Гамову. - Если в прошлом году в это время было уже 3 миллиона сгоревших гектаров, то сейчас менее 300 тысяч».

Руководитель республики отметил, что президент России увеличил финансирование противопожарной службы Якутии почти в 5,5 раза. Кроме того, в республике проводится эксперимент по вызыванию искусственных осадков. В республике с мая и июнь активно использовали самолеты-зондировщики, с помощью которых вызывают дожди. На эти цели из республиканского бюджета выделено средств в 2,5 раза больше, чем в 2021 году.

«На наш взгляд, это позволило май-июнь пережить более-менее нормально. Сейчас вот началась жара, и, несмотря на то что у нас сводки тревожные, мы видим, что в тех районах, где раньше всегда были проблемы, ситуация на порядок лучше, чем в прошлом году», - резюмировал Айсен Николаев.

Напомним, Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 19 июля в республике введен режим чрезвычайной ситуации федерального значения для повышения оперативности борьбы с природными пожарами. Кроме того, в регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах.

РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

В регионе отработали ценные практики по борьбе с огненной стихией. Своими ноу-хау республика готова делиться с другими регионами. Как отметил глава республики, площадь горения в Якутии в сравнении с прошлым годом сократилась на порядок, что стало возможным благодаря дополнительным силам и средствам, полученным из бюджета России.

На что пошли деньги? В том числе на развитие службы Авиалесоохраны. Республика работает на опережение. В этом году обучила семь летчиков-наблюдателей, еще трех специалистов пригласили из других авиагруппировок. Таким образом в данное время в республике работают 27 летчиков-наблюдателей.

Разумеется, уникальные специалисты требуют индивидуальной подготовки. Для этого Авиалесоохрана республики активно использует тренажер вертолета Ми-8 МТВ с единственным в мире программно-аппаратным комплексом, который моделирует сценарии развития лесных пожаров. Также тренажер помогает отработать будущим летнабам сложнейшую и опасную работу с водосливным устройством вертолета.

Отметим, что летчик-наблюдатель - профессия редкая. Пройти обучение на воздушного борца с пожарами можно только в Москве. Но это не останавливает руководство региона. Зона противопожарного контроля в республике увеличивается еще на 20 млн га – до 70 млн га. Поэтому в Якутии принято решение обучить в 2023 году еще девять летчиков.

«СТАНЕМ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ»

В марте исполняющий обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Евгений Перфильев проверил первоначальную подготовку новобранцев Авиалесоохраны. Воздушная тренировка парашютистов-пожарных на самолете Ан-2 традиционно проходит на аэродроме ДОСААФ в селе Ой Хангаласского улуса.

«Сегодня вы совершаете первый в жизни прыжок с парашютом. Мы с радостью принимаем вас в нашу дружную команду и обещаем работать сообща. Надеюсь, что с вашим появлением мы станем еще сильнее и мощнее, и благодаря вам мы справимся с огненной стихией», - подытожил Евгений Перфильев.