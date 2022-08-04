Между Вологдой и Череповцом: один вологодский губернатор на две региональные «столицы»

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Фото: Роман НОВИКОВ

Накануне губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил о выделении из федерального бюджета по 300 млн рублей Вологде и Череповцу на обновление парка общественного транспорта. И, как убедился обозреватель «Самолёта», это не первый случай, когда глава региона старается соблюсти паритет между главными городами области.

ТРАНСПОРТНЫЙ ПОДАРОК

На память сразу приходят два прошлогодних градостроительных совета – первые, после затянувшейся коронавирусной паузы, - один - в Вологде, другой – в Череповце, тут же превратившиеся в «настоящие аттракционы невиданной щедрости».

На строительство малого транспортного кольца (с двумя мостами и ещё 23 объектами инфраструктуры), капремонт моста через Шограш, новые тротуары, умные светофоры и новые троллейбусы Вологда получила почти 16 млрд руб.

Неделю спустя более 17 млрд было обещано на аналогичном мероприятии в Череповце. Полуторамиллиардная разница, впрочем, объяснима, учитывая, что в городе металлургов и химиков дополнительные средства предназначены для достройки регионального «проекта века» - нового моста через Шексну и сопутствующей инфраструктуры так называемого Большого транспортного кольца (БТК).

Можно сравнить объём средств, выделенных областью двум городам на благоустройство общественных территорий, – и здесь наблюдается примерное равенство: за 4 года (2019-2022) Вологда получила почти 279 млн, Череповец – 286 млн.

И, наконец, последний, транспортный «подарок» от губернатора: вице-премьер Виктория Абрамченко подписала Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Череповца, согласно которому Череповец получил 300 миллионов рублей на закупку четырёх трамваев. Комментируя это решение, губернатор пообещал землякам, что в ближайшие два года при федеральной поддержке в городе появится 16 новых трамваев в дополнение к тем 12-ти, которые пополнили череповецкий электропарк в прошлом году.

И тут же последовал симметричный «привет» Вологде: специальная комиссия под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила выделение областной столице инфраструктурного кредита на те же 300 млн рублей. Деньги пойдут на приобретение 20-ти автобусов. 18 машин, кстати, уже куплены, и выйдут на улицы города в августе.

ФИНАНСОВАЯ СИММЕТРИЯ

Примеры подобной финансовой «симметрии» можно множить, вспоминая, например, ремонты городских дорог или дворовых территорий, но суть за ними одна – это необходимое условие развития и сохранения связности такого огромного (даже по российским меркам) региона, как Вологодская область. С двумя её «полюсами» - Вологдой и Череповцом: административной и индустриальной столицей, «витриной» региона и его главным «кошельком». Запад области тяготеет к Череповцу, Восток – в орбите Вологды. А вместе - вся конструкция выстраивается в удачную агломерацию, с развитием которой связано будущее Вологодчины.

Баланс интересов двух городов мы видим и в их флагманских проектах. В один день - 20 августа 2019 года - забита первая свая Архангельского моста в Череповце, а также запущен в эксплуатацию третий и начаты работы на четвертом этапе обхода города Вологды, замороженного еще в 2008 году. Примечательно, что необходимость паритета между городами увидели даже федеральные власти: полпред Президента в СЗФО Александр Гуцан и тогдашний Министр транспорта Евгений Дитрих поддержали Губернатора и лично присутствовали на обеих церемониях в Вологде и Череповце. Ровно через три года один проект стоимостью 15 млрд. рублей уже завершен, второй, стоимостью свыше 18 млрд. – будет завершен в ближайшие дни.

БАЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Еще одно противостояние городов в области спорта и спортивной инфраструктуры. К традиционно сильным позициям Череповца в последние годы подтягивается и Вологда. Чтобы выровнять явный дисбаланс между городами Кувшинников принял решение построить в областном центре Ледовый дворец «ВологдАрена», который по своим возможностям не уступал бы череповецкому – отличная база для развития хоккея в столице. Кроме того, завершается масштабная реконструкцию стадиона «Витязь», которая позволит возродить профессиональный футбол в Вологде и «прокачать» еще несколько олимпийских видов спорта.

Между череповчанами и вологжанами, пожалуй, нет споров только в отношении проекта, который связывает оба города. Расширение до четырех полос трассы А-114 на участке между Вологдой и Череповцом идет полным ходом и синхронно сразу с двух направлений. Но при этом многие забывают, что этот колоссальный по своей капиталоемкости проект в свое время на самом высоком уровне был также пролоббирован Кувшинниковым. Благодаря этому удалось получить федеральное финансирование и начать работы.

Конечно, в этом тонком балансе для Олега Кувшинникова есть и личный подтекст, который губернатор просто вынужден соблюдать: не забывая о своём череповецком «происхождении», он постоянно помнит о своём статусе губернатора «всех вологжан».

Впрочем, вряд ли этот фактор решающий – пожалуй, любой глава Вологодчины, на месте Кувшинникова, вёл бы себя точно так же, раздавая двум городам-«сёстрам» по серьгам». Выслушивая при этом время от времени несостоятельные упрёки в свой адрес и с одной, и, с другой стороны.

В общем, всё, как в любой большой семье, всё, как в жизни…