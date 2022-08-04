Украина опустилась до последней низости: НАТОвские гаубицы расстреляли похороны Корсы в Донецке

Сегодня Донецк прощался с Корсой - Ольгой Качурой, командиром реактивного дивизиона Народной милиции ДНР. Фото: Дмитрий СТЕШИН

ОСТАТКИ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

В четверг Донецк прощался со своей Корсой, легендарной Ольгой Качурой, полковником ДНР, командиром дивизиона реактивных систем «Ураган». Владимир Путин посмертно присвоил ей звание Героя России.

Прощались в Академическом театре Донецка, отсюда в последний путь когда-то провожали главу ДНР Александра Захарченко, знаменитых комбатов Моторолу и Гиви… Но, что-то поменялось неуловимо. Украина, при всем ее скотстве и ненависти к Донбассу и России, никогда не опускалась до обстрелов похорон. Сегодня, остатки этой человечности на Украине закончились.

Украина, при всем ее скотстве и ненависти к нам, никогда не опускалась до обстрелов похорон и церемоний прощания. Сегодня, остатки этой человечности на Украине закончились. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В 10.20 мой дом качнуло – я уже научился различать прилеты в центр Донецка, от них мелко дрожит подоконник.

Я как раз был занят важнейшим делом, сортировал пустые баллоны для воды и связывал их скотчем. Два дня назад, украинская артиллерия накрыла фильтровально-насосную станцию и город «обсох». Воды не было даже ночью. И я собрался поехать на живительный источник - к пожарному гидранту, но обстрел Донецка прервал хозяйственные хлопоты.

Били по мертвой Корсе из американских гаубиц калибра 155 миллиметров, пожалуй, только они сейчас достают с украинских позиций до центра Донецка. За исключением «Градов», «Смерчей» и «Ураганов». Их, правда, наше ПВО научилось сбивать, а вот гаубичные снаряды – нет... Несмотря на хваленую точность натовской артиллерии, первые прилеты легли в треугольник со сторонами метров по 200. То ли целились косо, то ли износ стволов стал критическим. Но, свои жертвы украинские снаряды все равно нашли.

Несмотря на хваленую точность натовской артиллерии, первые прилеты легли в треугольник со сторонами метров по 200. То ли целились косо, то ли износ стволов достиг критических параметров. Фото: Дмитрий СТЕШИН

У ЭТОГО ПОРОХА ЗАПАХ ЗАМОРСКИЙ. А У КРОВИ - НАШ

Прячу машину в переулок и быстро ссыпаюсь в подземный переход под улицей Артема. В нем многолюдно – горожане прячутся, копят решимость, чтобы выскочить на улицу и побежать по своим делам. Бабушка Люда пытается вынуть битые стекла из своего киоска – осколки все-таки залетели в подземный переход. Говорит мне с таким донецким мужеством и остатками иронии: «У нас здесь никто кроме двери не пострадал».

Бабушка Люда пытается вынуть битые стекла из своего киоска – осколки или вторичная осыпь все-таки залетели в подземный переход. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Поднимаюсь наверх. Осколки изуродовали ресторан знаменитого, и, пожалуй, лучшего отеля в Донецке. Здесь всегда останавливались делегации и журналисты - и наши, и западные. Как уже поспешили написать украинские «доброжелатели» - «попали по месту, где базируются путинские пропагандисты».

На тротуаре, в луже крове, лежит девушка. В очень простеньком ситцевом платье – краешек подола торчит из-под тяжелой, плюшевой ресторанной портьеры, обшитой по краям золотом. Рядом – раздавленная взрывом, пыльная сумочка, валяется аккумулятор телефона – скорее всего, во время прилета девушка держала мобильник в руке.

Осколки изуродовали ресторан знаменитого, и, пожалуй, самого лучшего отеля в Донецке. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Пахнет пролитой кровью, у нее железистый запах. Немного пахнет взрывчаткой – запах у нее незнакомый, заморский. И пылью, в которую превратилась штукатурка.

Потерянный официант бродит по ресторану, хрустя битой посудой. Говорит мне, что «было очень громко» и советует:

- Вы отойдите дальше от фасада, там сверху куски стены и стекла падают…

На тротуаре, в луже крови, лежит разорванная девушка. В очень простеньком ситцевом платье – краешек подола торчит из-под тяжелой, плюшевой ресторанной портьеры, обшитой по краям золотом. Фото: Дмитрий СТЕШИН

«СТРАХА НЕТ!»

Иду к Драмтеатру, до него от отеля рукой подать. Иду по сгусткам крови и валяющимся красным гвоздикам – их роняли разбегающиеся люди. Думаю, что алые гвоздики символизируют кровь, но не могу припомнить чтобы эта кровь лилась на похоронах. Чудовища из украинских войск в очередной раз нас удивили: вместе с цветами на тротуарной плитке лежат упаковки от индивидуальных перевязочных пакетов – раненых оказывали помощь на бегу. Танк Т-34 на постаменте целит пушкой в небо, примерно в ту сторону, откуда прилетели снаряды - из окрестностей Авдеевки, которую в последние дни ломает наша армия. И нет сомнений, что сломает. ТАМ это понимают. То, что они сделали сегодня, в республике очень хорошо запомнят и спросят.

Перед театром стоит армейский грузовик, гроб с Корсой, как положено, должны были везти на орудийном лафете. Все прощающиеся укрылись в театральном подвале. Центр города пуст, ждут повторного обстрела.

И он начался буквально через десяток минут после того, как я уехал – на улице Гурова, тяжело ранило осколками мужчину. Это украинские артиллеристы сменили позиции, но цель осталась прежней – Донецк. Город, где даже не нужно выходить из дома, чтобы попасть под обстрел.

Сегодня Украина забрала жизни пятерых горожан, среди которых один ребенок. Еще как минимум пятерых искалечила. Но, чувствуется подсознательно, что эти восемь лет ада подходят к концу. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В этот раз Украина забрала жизни пятерых горожан, среди которых один ребенок. Еще как минимум, пятерых искалечила. Но, чувствуется подсознательно, что эти 8 лет ада подходят к концу. Можно даже не спрашивать об этом горожан, по их лицам видно. «Страха нет!» - старый лозунг времен осады Славянска, опять в ходу. Единственное отличие от 2014 года – в этих словах уже есть надежда.

СПРАВКА КП

Корса, Ольга Качура, родилась 12 мая 1970 года. Из семьи потомственных военных — в 12 поколениях.

До 2012 года служила в МВД Украины, с 2014-го в ополчении. Во время войны усыновила мальчика, а её дочь служила в реактивном дивизионе в месте с матерью. Корса командовала этим дивизионом, базировавшемся в Горловке.

Погибла Корса 29 июля 2022-го. Когда она возвращалась с боевых позиций в тыл, ее машину обстреляли. Говорят, за ней персонально охотились украинские диверсанты.

4 августа указом президента РФ Ольге Качуре присвоено звание Героя России (посмертно).

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