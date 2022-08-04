В 2022 году производство пензенских станков будет локализовано на 100%

Фото: Пресс-служба компании «СтанкоМашСтрой»

Реалии современности послужили импульсом к развитию отечественной промышленности. Власть и предприниматели выстраивают диалог и партнерские отношения. Объединяются усилия для создания благоприятных условий для производителей, защиты их прав и свобод, формирования стимулирующих условий для поддержки предпринимательских инициатив. «Станкостроение сегодня должно стать одним из флагманов российской промышленности, чтобы двигать вперед остальные сферы производства. Этот процесс самым положительным образом отразиться на экономическом развитии и социальном самочувствии в обществе», - уверен генеральный директор пензенской компании «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков.

БУДУЩЕЕ – ЗА КООПЕРАЦИЕЙ

Сегодня в выигрыше те, кто весной не поддался эмоциям в связи с геополитической ситуацией и сконцентрировал усилия на предотвращении вынужденных простоев из-за нарушения производственных и логистических цепочек. Тема импортозамещения не появилась внезапно. Производственники годами вырабатывали стратегии и определяли «точки роста», укрепляли кооперацию и наращивали собственные компетенции, внедряли новые технологические решения и повышали степень локализации. Об этом говорили и на Петербургском экономическом форуме, где в июне собрались более 14 тысяч участников из 130 стран.

В ходе делового мероприятия мирового уровня пензенский промышленник выступил в качестве эксперта. На одной из площадок он обозначил проблемы и приоритеты станкостроения. «Сейчас мы нуждаемся в подшипниках, шарико-винтовых парах и линейных направляющих. Эти детали востребованы и необходимы для рынка, поэтому уверен, что найдутся компании, которые захотят проинвестировать и вложиться в изготовление этих комплектующих», - отметил Олег Александрович.

По его словам, раньше промышленный бизнес был интегрирован в мировое экономическое пространство, но в связи с уходом западных игроков некоторые оказались не готовы к замещению импортной продукции. Сейчас не стоит надеяться на азиатских партнеров, а нужно самим начать производить. Постепенно процесс замещения сместится в сторону импортоопережения и технологического суверенитета, что позволит отрасли станкостроения сделать серьезный шаг вперед.

За последние несколько лет «СтанкоМашСтрой» прошел стремительный путь локализации производства, импортозамещения комплектующих, развития продуктовой линейки и освоения рынков сбыта. В 2022 году компания планирует выпускать станки полностью из отечественных компонентов. Немалую роль, по словам промышленника, в этом играет кооперация.

Фото: Пресс-служба компании «СтанкоМашСтрой»

- Токарный станок состоит более чем из двух тысяч деталей. Произвести каждую из них в цехах одного предприятия нерентабельно, поэтому важно кооперироваться. У кого-то есть шлифовальное оборудование, у кого-то фрезерное, кто-то хорошо закаливает, льет из чугуна, а кто-то делает оснастку, - пояснил Олег Кочетков. - Компания «СтанкоМашСтрой» вовлекает все больше российских промышленных предприятий, в первую очередь в Пензенской области, в производство комплектующих для металлообрабатывающего оборудования. Развитие внутриобластной кооперации создало благоприятные условия для открытия первого в России промышленного кластера, который объединил более десяти единомышленников. Наши партнеры качественно и в срок делают комплектующие, необходимые нам, как «якорному» резиденту промышленного объединения.

Речь о создании станкостроительного кластера впервые зашла летом прошлого года, в ходе визита в регион министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. Именно год назад Пензенская область сделала первый серьёзный шаг в сторону возрождения былой промышленной мощи, которая была утрачена регионом в 90-е годы, а также заявила о себе как о новом станкостроительном центре страны.

Запуск промышленного кластера стал результатом высокого уровня кооперации между предприятиями, интеллектуальный потенциал которых важен для процессов импортозамещения. В начале июля объединение подтвердило соответствия федеральным требованиям и включено в реестр Минпромторга России, что позволит участникам кластера претендовать на получение мер государственной поддержки для реализации высокотехнологичных отечественных проектов.

ПЕРЕЗАГРУЗКА КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ

В начале июля в Екатеринбурге прошла традиционная международная выставка «Иннопром», где продолжилось обсуждение темы независимости от импорта, которая была начата в рамках ПМЭФ. В ходе деловой программы эксперты из числа представителей власти, бизнеса и регионов обсудили вопросы, без решения которых невозможно добиться выполнения задач, поставленных Президентом России. Одним из спикеров стал Олег Кочетков, выступивший на полях масштабного события.

В ходе разговора зашла речь о вариантах предоставления долгосрочных кредитных ресурсов со ставкой не более чем 7% на срок до 10 лет. Предполагается, что эти деньги смогут получить предприятия-участники различных промышленных кластеров для реализации инвестиционных проектов или расширения производства. Обсуждены аспекты запуска промышленной ипотеки, обеспечения низкого уровня условно постоянных налогов и упрощенного администрирования, поддержки производства на ранней, стартовой стадии, а также формирования пакета заказов, включая предоставления субсидий на покупку готовой продукции предприятий.

Фото: Пресс-служба компании «СтанкоМашСтрой»

- Важно перезагрузить кластерную политику в интересах импортонезависимости, поскольку это один из лучших механизмов поддержки производственных цепочек и промышленности в целом. Нужно понимать, что экономическая блокада России продлится долго. Важно оперативно создать научно-технологические заделы по приоритетным направлениям, в том числе заниматься подготовкой широкого круга инженерных кадров высокого уровня, - заявил Олег Кочетков, который является региональным координатором проекта «Выбирай свое».

Не случайно, станкостроение считают лакмусовой бумажкой не только промышленности, но и всей экономики. Отрасль обеспечивает производственные предприятия машинами и оборудованием, а конечного потребителя - необходимыми предметами потребления, что неминуемо отражается на социальном самочувствии в обществе.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В апреле этого года в Пензе состоялась конференция «Биржа импортозамещения», в ходе которой 37 региональных компаний продемонстрировали возможности замещения импортного оборудования и товаров. Геополитическая ситуация не застала Пензенскую область врасплох – об этом свидетельствуют экономические показатели. Многие отрасли, в том числе и станкостроение, получили дополнительные возможности для развития. Эксперты уверены, что результаты импортозамещения положительным образом отразятся на повышении уровня и качества жизни населения, будут способствовать увеличению вакансий на рынке труда, росту разнообразия функций городской среды и сервисов. Для бизнеса, это новые рынки и возможности развития, расширение горизонтов планирования, поддержка со стороны государства. В целом ожидается уменьшение миграционного оттока, повышение налоговых отчислений, привлечение инвестиций, развитие малого и среднего предпринимательства.

Олег Кочетков отмечает: у нашей страны серьезный потенциал для развития, а станкостроение может и должно способствовать достижению стратегических государственных целей и реализации национальных проектов.