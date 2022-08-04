Пить можно только тем, кто ненавидит Россию: в Грузии посетителей баров просят заполнить русофобские анкеты

Владельцы Deadena Bar в Тбилиси решили анкетировать россиян, чтобы по итогам ответов решить, разрешить гражданам России вход в заведение или отказать в нем. Фото: СОЦСЕТИ

Пока в Прибалтике обсуждают возможность отказа гражданам России в визе или, на худой конец, выдачу документа, разрешающего въезд на территорию после ответов на вопросы специальной анкеты, в Грузии уже реализовали эту идею. Нет, не на уровне государства. Владельцы Deadena Bar в Тбилиси решили анкетировать россиян, чтобы по итогам ответов решить, разрешить гражданам России вход в заведение или отказать в нем.

Все пункты в анкете сугубо политические.

"Я не голосовал за Путина, он диктатор".

"Я осуждаю российскую агрессию в Украине".

"Крым – это Украина, как и другие спорные территории".

"Абхазия и Цхинвальский регионы являются Грузией".

"20% территории Грузии оккупировано Россией".

И так далее, вплоть до украинской кричалки про маршрут "русского военного корабля" и "Славы Украине".

Мало того, посетителям, которым разрешат после анкетирования "взойти на борт", тут же диктуют правила "кодекса поведения": не общаться с персоналом на русском языке, не предлагать рубли в качестве оплаты, не вступать, будучи подшофе, в политические дискуссии. Не стоит специально разъяснять, что эти правила действуют только для русских. Как объясняет администрация заведения, анкета и кодекс были разработаны специально в качестве противодействия "плохим русским" в условиях "деликатной политической ситуации".

Бар в Тбилиси ввел оскорбительную русофобскую анкету для посетителей

И это новации не сегодняшнего дня. И месяц назад, и два месяца русские посетители этого заведения отмечали на страничке бара, что здесь процветает откровенная русофобия, русских сюда не пускают и так далее.

При этом, можно отметить, что в Грузии, что в европейских странах в по-настоящему высококлассных заведениях подобного рода среди персонала обязательно есть несколько человек, которые владеют русским языком. Их нанимают специально для обслуживания клиентов из России. Вспоминаю, как, например, и в престижном ресторане в Китае официантов специально нанимали из среднеазиатских республики именно из-за знания русского языка. Это, конечно, был тот еще русский у молодых киргизов и таджиков, что без смеха слушать невозможно, но понять их, хотя и с трудом, было можно.

Более явную русофобию, что называется, еще днем с огнем поискать. Но здесь, похоже, не только явная политическая подоплека. Характерно, что от посетителя требуют еще каким-то способом идентифицировать себя, например, через аккаунт в соцсетях или посредством электронной почты. А это, интересно, зачем? Для дальнейших контактов и последующей агентурной работы с представителями заранее выявленного лояльного контингента среди граждан России? Очень интересные вопросы возникают уже по поводу самой анкеты, в том числе, и о том, куда далее поступают эти данные.

И вот еще интересно – сколько времени прошло бы с того момента, как если бы нечто подобное случилось в одном из московских баров или в заведении в другом российском городе, и до девятого вала в соцсетях и западной прессе о неслыханном расизме и торжестве фашизма в России?

А здесь, сами понимаете – это другое.