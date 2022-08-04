Песков ответил на вопрос о планах Путина наградить президента Турции Эрдогана за помощь

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 4 августа, журналист «Комсомольской правды» связался по телефону с официальным представителем Кремля из правительственного аэропорта «Веуково II».

- … Дмитрий Сергеевич, какие темы будут обсуждать президенты Путин и Эрдоган завтра в Сочи, куда мы сейчас летим? (Журналисты поехали заранее.) Например, поступила уже информация, что заработал зерновой конвейер. Вчера а Стамбул первое судно пришло из Одессы и уже отправлено дальше, по назначению. Какие еще жизненные вопросы будут стоять на повестке дня? Если можно, поконкретнее…

Вот - дословно - содержание всей беседы.

- Во-первых, это все-таки двусторонний визит, о нем условились в Тегеране два президента. И переговоры пройдут в развитие тех обсуждений, которые имели место в Тегеране.

Прежде всего, это различные измерения наших двухсторонний отношений, это и торгово-экономическое взаимодействие, это обсуждение региональных конфликтов. (В частности, в повестку дня уже внесен вопрос, связанный с обострением на границе между Азербайджаном и Нагорным Карабахом. - А.Г.) Предполагается обмен мнениями и по украинским делам, и по сирийским делам. Это требует личного внимания двух президентов.

Будет обмен мнениями и о, том, как прошел первый рейс с зерном из Одессы – в целом это хорошая возможность оценить эффективность работы того механизма, который был создан, благодаря стамбульским договоренностям.

Ну, и много других вопросов на повестке дня.

- Там - в Одессе - то ли 17, то ли 20 с чем-то судов судов с зерном еще осталось…. Есть ли надежда или гарантии, что остальные суда тоже так же пройдут по всем маршрутам - без сучка и задоринки?

- Это же не одноразовый механизм, а именно механизм, который призван обеспечить вывоз того зерна, которое в этих портах скопилось. Поэтому мы надеемся на то, что так же эффективно этот механизм будет продолжать работать.

- И еще такой вопрос напрашивается. Вот я вчера звонил в Стамбул, с некоторыми экспертами разговаривал, в частности, со Станкевичем. Он говорит, что там много народу из Азербайджана, из России и так далее. И очень многие считают, что начало работы вот этого международного зернового конвейера – это как-то на новый уровень поднимает и международные отношения, это как-то стоит в стороне от спецоперации нашей. Мы наблюдаем взаимодействие не двух стран, а четырех сторон – это Украина, Россия, Турция и ООН.

- Это хороший пример того, что самые сложные вопросы можно решать при учете интересов всех сторон.

Здесь, в данном случае, можно отметить и очень позитивную роль Гуттериша (Генеральный секретарь ООН. - А.Г.) и, конечно же, огромный вклад, который внес лично президент Турции Эрдоган. Да, это пример того, как можно договариваться…

- И еще такой вопрос. Обычно наш президент награждает же лидеров других государств, которые нам помогают, миру помогают. Не планируется ли господина Эрдогана наградить?

- Мне неизвестно о том, что были такие планы. Пока не было таких решений.

- Спасибо вам огромное.