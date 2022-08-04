Почему Лепс остался в России, а Петросян и Дубцова уехали: раскрыты подробности летнего отдыха российских звезд

Евгений Петросян на фоне арендованной турецкой виллы, где отдыхает с женой и сыном. Фото: телеграм-канал Евгения Петросяна

Последний месяц лета традиционно собирает на курортах много звезд. Все, кто не успел отдохнуть в июне и в июле — спешат в поездки. Рассказываем, кто какой отдых выбрал в этом августе.

Анна Семенович в Кисловодске ходит с палками по горам. Фото: телеграм-канал Анны Семенович

Кисловодск

Певица Анна Семенович в августе приехала оздоравливаться в город-курорт Кисловодск. Остановилась Анна в санатории, который рекламирует себя как «элитное современный отель, медицинский центр, спа». Семенович проходит процедуры и много гуляет: «Отдыхать – так по полной и с пользой для здоровья. Сегодня погоняли по горам - прошла 10 км и горжусь собой. Я прилетела в Кисловодск на программу релакс и детокс. Нарзанные ванны и лечение водой очень круто очищают организм, перезагружаюсь по полной программе».

Юлия Барановская на Шантарских островах. Фото: социальные сети Юлии Барановской

Шантарские острова

Телеведущая Юлия Барановская с начала пандемии и до сих пор путешествует по небанальным туристическим маршрутам нашей страны. В компании трех детей, а иногда берет с собой друзей. Отдых по индивидуальной программе для Барановской организует туроператор.

В августе у Барановской и ее детей по плану Охотское море. Юлия рассказывает о маршруте: «Я очень люблю природу и основной фокус моего внимания при выборе мест отдыха всегда на ней. Несколько лет назад мы были на Шантарских островах - это архипелаг в Охотском море, включающий в себя 15 островов, отделенных от материка Шантарским морем. Это совершенно дикое место, нужно понимать, что жить там возможно только в палатках, питаясь тем, что сам поймал и приготовил на костре. Это настоящее приключение».

Крым

После завершения фестиваля «Песни России» народная артистка Надежда Бабкина осталась отдыхать там же, где выступала – в Крыму. «Хочу набраться энергии, почитать сценарии, книги», - Надежда Георгиевна выбирает санатории, где можно уединиться. А то ведь как бывает, если артистка идет на завтрак в кафе на набережной – может и не дойти до места назначения, так как полтора часа стоит и фоткается с отдыхающими. В Крым Бабкина ехала со своими артистами на поезде: «Дорога заняла 33 часа, но в радость и в наслаждение. И когда в 4 утра меня разбудили – мост, то было ощущение сначала, что скользим по морю – зрелищно…» Так как насыпь у железной дороги небольшая и поезд идет рядом с водой – вид из окна красивый.

На отдыхе Бабкина успела посетить концерт коллеги – в Ялте Надежда Георгиевна вручила букет Филиппу Киркорову после того, как он отработал сольник.

Лепс и его место силы в Крыму. Фото: социальные сети Григория Лепса

Народный артист Григорий Лепс успел навестить детей и экс-жену на отдыхе в Италии и уже греется на солнышке в Крыму. У Лепса продолжается гастрольный тур и концерты в Крыму он совместил с небольшим отдыхом и разминкой. На этом фото Григорий Викторович традиционно размялся – пару часов ходил пешком. Лепс посетил Храм Солнца, который находится в горах рядом с бухтой Ласпи в районе Фороса. Музыкант сказал, что это одно из его мест силы.

Евгений Петросян на морской прогулке в Турции — говорит, что жара терпимая. Фото: телеграм-канал Евгения Петросяна

Турция

Семейство народного артиста Евгения Петросяна дышит морским воздухом в Турции. Семья арендовала виллу с бассейном, где проживают Евгений Ваганович, его жена Татьяна, их сын 2-летний Ваган и няня мальчика. «Турция нынче пощадила нас – жара умеренная. Медитирую!» - поделился новостями с курорта Евгений Ваганович. Ну а в пик жары Петросяну есть чем заняться: «Здесь, в Турции, наше телевидение в достатке. Так что смотрим, как говорится, не расставаясь, переживаем, обмениваемся мнениями». Кстати, на одном из кадров с отдыха поклонники приметили на ногах Евгения Вагановича «наклейки-повязки» - он все прояснил: «Год назад летом кто-то заметил на моих коленях тейпы и развел в сми всякие антимонии… Не стоит беспокоиться. Для моего возраста при моих нагрузках ЛФК - я спортсмен. Особенно, когда увеличиваются нагрузки, фиксируются тейпы. Не делайте из мухи слона».

В турецком Белеке с друзьями отдыхает певица и автор песен Ирина Дубцова. Пляжный отдых артистка разбавляла прогулками на яхте, рыбалкой. С отдыха в Турции только что вернулась семья телеведущей Ксении Бородиной — блогер отдыхала с дочками, мамой и подругами. Ксения снимала на месяц виллу за 37 тысяч евро (2,2 млн. руб): днем купались и загорали, а вечером посещали рестораны.

Мама Наташи Королевой живет в Майами. Певица навещает родню. Фото: социальные сети Людмилы Порывай

США

Певица Наташа Королева улетела в США: навестить маму 76-летнюю Людмилу Порывай. Королевой пришлось оправдываться за поездку: «В Америке я бываю регулярно, у меня здесь живут сестра, племянница, мама. Мама в возрасте, к сожалению, ей сейчас сложно, как прежде, по нескольку раз в год летать ко мне в Москву, поэтому я выбралась к ней». Королева отдыхает в Майами на пляже, на яхте, дома в копании мамы. Порывай много лет назад купила несколько квартир, чтобы сдавать в аренду и безбедно жить. Когда приезжает дочь, то Порывай освобождает для нее одну из квартир.

Клава Кока в Америке встретилась с друзьями и отправилась на аттракционы. Фото: социальные сети Клавы Коки

Певица Клава Кока проводит отпуск в Америке. В один из дней навестила переехавших в Лос-Анджелес солистов группы «Little Big» Илью Прусникина и его любовницу Софью Таюрскую. Остальное время Клава проводит весело – на пляже, экскурсиях, прогулках и шоппинге. Певица встретилась с друзьями, и они весело провели время на аттракционах.

Юлия Пересильд отдыхает на Крите. Фото: социальные сети Юлии Пересильд

Крит

Актриса Юлия Пересильд с дочками улетела на Крит. Старшая наследница звезды – сама уже актриса и блогер: 13-летняя Анна Пересильд сообщила: «Крит! Я скучала, очень сильно. Я скучала по этому невероятному морю, по этим закатам, по очень вкусной еде». Десять лет семья отдыхает в одном и том же отеле – но не надоедает, наоборот скучают и ждут встречи. Юлия набирается сил перед новым театральным и съемочным сезоном: «Неспешные разговоры. Встречи с давними друзьями. Солнце. Песок. Чтобы было, что вспоминать снежной холодной зимой».