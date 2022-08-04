В России будут готовить научные кадры со школьной скамьи

Такие крупные корпорации как «Роскосмос» заинтересованы в молодых специалистах.

Научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего», федеральная территория «Сириус», образовательный фонд «Талант и успех» и регионы-соинициаторы НОЦ в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предполагает совместную работу с талантливыми детьми и молодежью, их поддержку и развитие. Теперь у одаренных ребят из шести регионов, в которых есть подразделения НОЦ, появится больше возможностей для совершенствования знаний и компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в дальнейшем. Вовлечение молодых людей в научно-исследовательскую деятельность поможет в будущем решить задачи индустриальных партнеров.

Губернатор Самарской области, Председатель наблюдательного совета НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Дмитрий Азаров, поставивший подпись под соглашением, назвал главное ожидание от сотрудничества.

Подписание соглашения даст нам возможность расширить квоту по участию всех регионов, участвующих в деятельности научно-образовательного центра «Инженерия будущего», в «Сириусе», брать наилучшие технологии, использовать самые передовые лаборатории, - заявил Дмитрий Азаров.

Председатель координационного совета по молодежному НОЦ «Инженерия будущего», член совета при президенте РФ по науке и образованию, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева отметила, что лучшие методики «Сириуса» могут быть успешно применены в молодежном НОЦ. Крайне важно их внедрять в прямом смысле с детского сада.

В подписанном соглашении подробно прописана дорожная карта. Она предполагает проведение научно-практической конференции «Новые материалы, технологии и производство в Аэрокосмосе», а также развитие Центра патентного ландшафта НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». По линии образования планируется создать лабораторные центры по робототехнике и искусственному интеллекту, проводить обмен образовательными дисциплинами. В карте прописано создание Мультиуниверситета НОЦ с учетом лучших образовательных практик «Университета Сириус», а также разработка сетевой дополнительной образовательной программы «Инженерный МВА».

Как рассказала советник губернатора Самарской области, генеральный директор управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» – «Институт регионального развития» Ольга Михеева, создание Мультиуниверситета НОЦ - уникальная возможность для студентов учиться в нескольких вузах, не уезжая из региона. Такой подход поможет сохранить кадры на местах. Поступив, например, в Самарский университет Королева, участники молодежного НОЦ смогут получить доступ к определенным дисциплинам ведущих университетов России. Это технический и государственный Тамбовский университеты, Мордовский госуниверситет, Университет Петра Великого и другие. Начать планируют с магистратуры. Итогом станет мультидиплом и знания, полученные от лучших практик страны. Дисциплины будут отражены в дипломе.

Участники не только подписали соглашение, но и составили дорожную карту.

От школы до инновационного кластера

Чтобы быть технологически независимыми, необходимо детей приучать к науке со школьной скамьи.

У молодежного крыла НОЦ «Инженерия будущего» должна появиться единая модель подготовки кадров на базе системы выявления, поддержки и развития талантов с использованием методик и практик образовательного центра «Сириус». Нам нужно прокачать молодежный НОЦ с учетом его межрегиональности. Помня, что в нем много участников: от школ, лицеев, центров, вузов, предприятий, до организаций дополнительного образования, важно разработать межрегиональные мероприятия, которые способны всех их объединить в единую систему. Нам важны конкретные результаты по которым можно было бы оценить эффективность работы именного молодежного НОЦ «Инженерия будущего», - рассказала Ольга Михеева.

Она добавила, что идея «Молодежного НОЦ», которую выдвинул Дмитрий Азаров, уникальна для всех НОЦ в шести регионах. Все занимаются ей по чуть-чуть, но системного подхода к проекту нет. Благодаря соглашению, в ближайшем будущем он появится. Подход будет разрабатываться таким образом, чтобы дети мягко интегрировались в эту систему.

«Потому что наука и ребенок – это совершенно разные вещи. И детям нужны совершенно другие технологии, детям нужны другие методики. Поэтому, мы обратились к «Сириусу», - добавила Ольга Михеева.

Команды научно-образовательных центров из шести регионов страны также заинтересованы в развитии молодежного направления НОЦ. Их представители отметили важность поддержки талантливой молодежи и ее интеграции в экономическую жизнь региона в дальнейшем.

«Научно-технические кадры для экономики очень важны для нас. И мы видим, что наш центр должен стать таким, чтобы объединить вузы на территории Чувашской республики, несмотря на то, что мы уже с ними сотрудничаем. Но, наверное, это будут более глобальные проекты. Не касающиеся олимпиады и мероприятий, а будут проекты на перспективу. Мы подключим и учреждения, и профессиональные образовательные организации, потому что здесь тоже достаточно большая и хорошая база. И вот эта линия «школа – СПО – вуз - предприятие», она наверное будет лежать в основе нашей дорожной карты и в основе наших дальнейших проектов и мероприятий», - прокомментировал директор центра одаренных детей и молодежи «Эткер» Министерства образования республики Чувашии Ольга Тарасенко.

Начальник управления образования и науки Тамбовской области Наталья Котельникова добавляет, что в развитии одаренных детей лежит на всех и работа в этом направлении должна быть системной.

Даже в регионе у нас есть такие ситуации, когда над одной темой работают три вуза, например умное агро и умный сад. Конечно, понятно, что эффекта будет больше, если мы все объединимся и с разных точек зрения посмотрим на эту проблему. И проект будет цельнее и содержательнее, - говорит она.

Сегодня школьники, завтра - специалисты на местах

Индустрия нуждается в молодых специалистах, чтобы развиваться и идти вперед.

«На сегодняшний момент у нас где-то 25-30% штата - это люди в возрасте до 30 лет, и для нас очень важно, чтобы это число росло, чтобы к нам шел постоянный поток молодых специалистов. У молодежи другое мышление, они иначе понимают и двигают индустрию вперед. От того как мы будем готовить их к поступлению в вуз, говорить с ними о том, чем они должны дальше заниматься зависит качество кадрового задела», - считает директор Департамента кадровой и социальной политики Госкорпорации «Роскосмос» Владимир Матвейчук.

Планируется, что корпорация будет работать со школьниками 9, 10 и 11 классов - в то время, когда подросток определяется с направлением дальнейшего обучения и будущей специальностью.