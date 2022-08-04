Исповедь украинского солдата: «Это мясорубка. Из 15 человек выживает один...»

Боец ВСУ с американским ПЗРК "Стингер", донбасский фронт. Фото: EAST NEWS

Наступление на пригороды Донецка, где уже 8 лет как окопались украинские войска, наконец развернул армейский корпус ДНР при поддержке российской артиллерии. Атакуют Авдеевку. И поселок Пески, который называют ключами от Авдеевки. Штурмовым отрядам Донбасса уже удалось тут продвинуться.

Всю последнюю неделю жители Донецка, подвергавшиеся обстрелам из Песок, наблюдали, как над этим поселком поднимаются клубы дыма – этого «вида из окна» тут ждали долгие 8 лет. Никаких мирных жителей в Песках давно нет. А сам поселок превращен в сплошной укрепрайон.

Появилась надежда, что линию фронта наконец отодвинут от Донецка, и горожане перестанут бояться выходить на улицу.

О серьезности наступления можно судить и по реакции с той стороны. Не от штатного сказочника Киевского режима Алексея Арестовича, который каждый вечер «вангует» по украинскому телевизору скорую перемогу. А из окопов Песок, которые сидящие в них уже назвали адом.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АД В ПЕСКАХ»

Вот откровения украинского бойца – Сергея Гнездилова, воюющего в Песках. Его письмо опубликовано в соцсетях (и уже подтверждено раздраженной реакцией из Киева, где солдата обвинили в малодушии, но не опровергли того, о чем он рассказал).

«Что еще терять, что еще могут отнять у меня на шестой день моего персонального ада в Песках, в километре от первой улицы Донецка? Тела тех, кто был мне дороже родни, валяются на жаре в раздолбанных 152-миллиметровым калибром окопах. 6500 снарядов на гребаную деревню меньше чем за сутки.

Таких суток уже шесть, и в голове не укладывается, как в этом шквале вражеского огня остается в живых хоть какое-то количество нашей пехоты.

Нет, я не скулю.

С нашей стороны работают два миномета калибра 82 и 120 миллиметров.

Иногда просыпаются и «чихают» в сторону Донецка два ствола артиллерии.

Мы почти не отвечаем. Контрбатарейный огонь отсутствует от слова совсем, враг без каких-либо проблем для себя кладет артснаряд в наши окопы, разбирает очень прочные, бетонные позиции за десятки минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны.

Позавчера она сломалась, и полились рекой двухсотые/трехсотые (убитые и раненые на армейском языке. – Ред.). Я не буду публиковать никакую статистику, это в нашей стране запрещено, но вы даже не представляете количество потерь.

Это долбанная мясорубка, где батальон просто своими телами сдерживает нашествие.

Почти неделю ждем хоть какую-то помощь, которая ударила бы по вражеской арте, нас, повторюсь, безнаказанно выжигают всем, чем богата российская военная система, сегодня работала авиация.

Без контрбатарейной борьбы война превращается в бессмысленную мясорубку, где перемалывается за день безумное количество нашей пехоты.

Вы точно желали правду? Вот она, голая правда.

Едет резерв на позицию, закрывать прорыв собой, а через 5 минут из 15 человек целым остается один.

Тела лежат. Если легкий 300-й (раненый. - Ред.), может, повезет, заныкаешься, и пешком выйдешь, доберешься до медиков.

Везли трехсотого. Он всю дорогу кричал: «Где поддержка? Где артиллерия? Почему нас бросили? Почему нас никто не прикрыл?»

Я не знаю, друг, почему нас никто не прикрыл… Он кричит, а мне стыдно, что я до сих пор цел и невредим, только пару раз серьезно оглушило.

Проблевался, извините, и снова в строю.

Все резервы раздолбаны, техника пылает, враг подходит и без проблем занимает наши позиции после очередного шквала арты.

Прямо сейчас мы теряем Пески, все человеческие и материальные наши возможности исчерпаны.

Денис из Мариуполя, говоривший мне «ну я Арестовичу верю, мы скоро все вернем обратно», мертв. Его тело мы до сих пор не забрали. На развалинах Песок он лежит, раскинув руки, и его взгляд застыл.

Я верю, что все-таки выжил Димка. Потому что он не мог умереть, только вернувшись из госпиталя, только сделав предложение своей девушке. Говорят, он просто скрылся. Засыпало землей. Но я верю, что это ошибка, и он жив. Дурацкая надежда.

Знаю, мое государство не любит мысли вслух. Но мне не оставили выбора среди арестовщины. Должна звучать правда, а не разговоры на кухне шепотом. Конечно, за это сообщение мне отдельно прилетит, а как же: да, неужели государство лжет собственным гражданам?

Не удивлюсь, если уже сегодня скажут: «Агент Кремля Сирожа разболтал о гениальном плане победы на Донецком фронте, повесим его на Миротворец».

Я задолбался говорить, что все под контролем. Сейчас в Песках все ни фига не под контролем, но почему-то ситуацию умалчивают.

Бейте в набат разбитые колокола, пока мы закрываем телами Пески.

Нам нужна артиллерия. Дайте нам сюда хоть что-нибудь, чтобы мы могли держаться».

ДЛЯ ОБСТРЕЛОВ ДОНЕЦКА СТВОЛОВ ХВАТАЕТ

Это письмо с той стороны фронта, конечно, требует пояснений.

Украинский солдат говорит, что им не хватает пушек. Тем не менее, Донецк продолжают обстреливать, заваливать реактивными снарядами с минами «Лепесток» (на которых рвутся мирные горожане). Для этого пушек у Украины хватает.

Я бы по одному письму в соцсетях не стал судить о реальных делах на фронте. Хотя, описанное в Песках, очень типично. За почти полгода основной профессиональный костяк Украинской армии выбит. Остались редкие боеспособные части, где собраны профи, а на передовой по большей части - мобилизованные резервисты, собранные с улиц и пляжей. Многие - с Западной Украины. И у них нет ни навыков, ни мотивации - воевать.

Сейчас примерно та же ситуация под Соледаром и Артемовском. Здесь войска ЛДНР и России потихонечку продавили первую линию украинской обороны, зацепились за городскую застройку, бои идут уже внутри Соледара.

Но это не значит, что Украина не огрызается. Ее войска пытались контратаковать под Артемовском. Тремя батальонами с поддержкой танков, артиллерии пошли на село Покровское. И за один день тут погибло более 360 украинских военных. Столкнулись с оборонительной стеной ЧВК «Вагнер» и союзных войск. А дальше... Дальше остатки украинских батальонов гнали так, что они потеряли 6 танков, 4 БТР, БМП и 2 беспилотника «Фурия».

ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕРЕВЕЗ ПУШКИ ПОД ХЕРСОН

И про перевес России в артиллерии. Во многом он - благодаря Киеву. Зеленский перекинул часть пушек с Донбасса на Херсон. Там он планирует наступление, о котором знает уже весь мир. Но если эта авантюра случится, Зеленский получит провал и потери в масштабах куда трагичнее, чем под Артемовском.

Ходят слухи, что генерал Залужный, командующий войсками Украины, потребовал от Зеленского вернуть артиллерию на Донбасс, чтобы не потерять ключевые точки обороны. Это и Авдеевка, и рубеж Северск – Артемовск, после которого — прямая дорога на Славянск.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

При этом Зеленский заявил, что Украина не может переломить преимущество России в артиллерии и живой силе на Донбассе. Это скорее рассчитано для ушей Запада - чтобы выпросить еще больше реактивных систем HIMARS, самоходок CAESAR и гаубиц М777. А вот в живой силе, все-таки, превосходство у Украины, тут большого секрета нет. Причем, на некоторых фронтах оно многократное. Например, когда освобождали Углегорскую ТЭС, противника было втрое больше, чем наступавших. Это говорит об опыте, выучке, и военном искусстве союзных сил, которых не хватает у неопытных украинских частей.

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