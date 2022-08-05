Виктор Евтухов: Качество наших одежды и обуви лучше многих иностранных брендов

Виктор Евтухов (на фото справа): «В последние 10 лет для возрождения российского легпрома сделано очень многое». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов рассказал в интервью «КП» о том, что укрепит российские бренды и научит их успешным продажам. И о том, как успешно воспользоваться «окном возможностей», которое «прорубили» сбежавшие с российского рынка мировые ретейлеры одежды.

«ШАНС ДЛЯ РОСТА»

- Давайте начнем с недавней истории. В 90-е годы мы растеряли почти все компетенции в производстве одежды и обуви. Вся Россия ходила в том, что привезли челноки из Китая и Турции…

- Девяностые - это начало челночной торговли и становления рыночной торговли одеждой в принципе. После дефицита и отсутствия выбора в СССР наши люди благоприятно встретили продукцию, привезенную из Китая, Вьетнама, Польши и Турции. В 1996 году на долю челноков пришлось 75% всех закупок товаров народного потребления за рубежом. У отечественного производства одежды в тот момент не было шансов на развитие. Как итог - многие текстильные предприятия обанкротились.

- Что удалось сделать в последние годы?

- Для восстановления отрасли сделано многое. Был консолидирован государственный заказ на одежду. При поддержке Минпромторга проведена модернизация оставшихся текстильных предприятий, активно поддерживались отечественные производители одежды. Сейчас у нас есть «окно возможностей» для роста нашей индустрии.

- Рынок покинули импортные товары. Сможет ли Россия в этой ситуации обеспечить себя качественной, модной, недорогой одеждой?

- Россию не покинули импортные товары, ее покинули мировые ретейлеры одежды. Структурно на долю этих компаний приходилось до 30% продаж. Основной объем одежды (50%) приходится на китайских и турецких поставщиков. Они остались на рынке и никуда не уходили. Наоборот, еще и расширяют присутствие. Еще 20% занимают отечественные производители и торговые марки. Поэтому особых проблем с обеспечением одеждой у нас нет и не будет.

- Самый большой сегмент в производстве одежды - масс-маркет. Что мы здесь уже импортозаместили?

- Российские бренды легкой промышленности набирают обороты. Сейчас то самое время, когда в период «простоя» западных конкурентов российским брендам нужно встряхивать вокруг себя информационное поле. Рассказывать о своем присутствии и активно работать с потребителем. В нашей стране есть ряд представителей масс-маркета с российским

производством или российскими корнями, которые могут предложить не только актуальные модели одежды на будущий сезон, но и приятно удивить соотношением цены и качества. Повседневная одежда, праздничная, обувь, аксессуары, outdoor и спортивная одежда - на российском рынке данная отечественная продукция есть, выпускаются новые коллекции.

- Раньше их присутствие было как-то не особо заметным...

- Еще до приостановления деятельности ряда зарубежных брендов во многих торговых центрах можно было встретить российские бренды. Только вот как они там были представлены?! В глазах потребителя они были в тени раскрученных зарубежных масс-маркетов. Сегодня у наших брендов есть шанс. Качество российских вещей лучше, чем у ряда иностранных брендов, чья продукция поступает с производственных площадок Китая и Бангладеш. При этом цена в некоторых сегментах у российских брендов ниже. В 2021 году Минпромторг провел исследование отечественных брендов одежды, обуви и аксессуаров. Выявили более 1000 брендов, которые успешно производятся на территории России. И это далеко не все. Количество отечественных брендов растет в буквальном смысле этого слова с каждым днем, стартуют новые и новые проекты.

«ОЖИДАЕТСЯ ЗАПУСК НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»

- Насколько российская легкая промышленность в принципе зависит от импорта?

- У нас есть зависимость от сырья для производства тканей: хлопок, синтетика, вискоза. Хлопок в российских широтах в нужных объемах и нужного качества не произрастает. Тут есть ограничения в виде климатических условий. Ключевыми поставщиками этого материала являются дружественные страны: Узбекистан, Таджикистан и другие. Альтернативой хлопку с точки зрения потребительских свойств является льняное и конопляное сырье.

- Растет ли их производство?

- Динамика положительная. По данным Росстата за 2021 год, объем производства льняной пряжи увеличился и составил более 2 млн тонн, это рост на 38,2%. Объем производства льняной ткани составил более 25 млн квадратных метров, рост на 2,7%. Площадь посевов технической конопли за последние несколько лет также увеличилась более чем в 5 раз. Запускаются производства в Мордовии, Адыгее, Курской, Нижегородской и Ивановской областях. В Пензенской области работает масштабный проект группы компаний «Коноплекс» по переработке собственного лубяного сырья для получения целлюлозы. Производить в России все ткани невозможно, но часть их изготавливаются (см. графику), работают текстильные и трикотажные предприятия, ежегодно открываются новые заводы. В России производятся нетканые материалы, трикотажное полотно. Есть примеры производства мембранной ткани. Мы делаем прекрасные хлопчатобумажные ткани и многое другое. У нас создаются новые предприятия, проходят модернизацию и уже существующие. Инвестиции в основной капитал в легпроме в 2021 году увеличились на 34% по сравнению с 2020 годом. Мы немало экспортируем. Экспорт шерсти из России вдвое превышает импорт, например. Минпромторг и Минсельхоз России вместе с производителями и переработчиками шерсти и коллегами из Беларуси проводят работу по развитию данного рынка за счет повышения качества и стандартов процесса заготовки, сортировки и сертификации шерсти.

- Что будет в этом году? Есть ли тенденция к появлению новых производств?

- Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в ближайшее время ожидается запуск новых производств. В июне в Ивановской области запущена фабрика по производству трикотажного полотна. До конца года здесь же планируется запуск еще одного предприятия, расширяются три действующих производства. Реализация только ивановских проектов позволит к 2023 году увеличить выпуск трикотажного полотна более чем на 40%. Сейчас мы проводим работу с различными брендами, консультируем в подборе российских швейных предприятий, отечественных компаний, которые могут стать поставщиками тканей и фурнитуры.

ВАЖНО!

МОДНЫЙ ПЕРЕХОД: ОТ ПОДИУМА К СЕРИЙНОМУ ИЗГОТОВЛЕНИЮ

- С масс-маркетом понятно. А какие российские марки одежды и обуви могут заменить европейский премиум-сегмент?

- На этот вопрос лучше ответят профессионалы, которые ежедневно работают в фешен-индустрии, знают тренды и формируют наполненность магазинов. Я говорю про так называемых байеров. Раньше все закупки на предстоящие сезоны они проводили за рубежом. В тот момент российским маркам было проблематично встать в лист отбора. Наша фешен-индустрия представлена лишь отдельными брендами, часть которых известна в довольно узком кругу. Чтобы их лучше узнали российские покупатели, в этом году запущен проект FASHION HUB SHOWROOM, где представлены российские марки одежды. В том числе премиум-класса.

- Не так давно в Москве прошла Неделя моды, молодые дизайнеры представили свои коллекции, эксперты обсуждали перспективы отрасли. Есть польза от таких мероприятий?

- Главным итогом такого мероприятия должно стать понимание того, что фешен-индустрия - это не только про создание креатива и работу дизайнера, лично транслирующего обществу свое видение одежды. Фешен-индустрия - большой сектор бизнеса, который должен быть выстроен прежде всего с точки зрения экономики продвижения создаваемой коллекции. Пока что участие в таких мероприятиях часто воспринимается дизайнерами как финальная точка создания коллекции. На деле это лишь начальная стадия, а далее идет работа с байерами, формируются заказы в магазины и направляются задания на производства.

У нас нет сформированного и системного перехода «идей с подиума» на серийное изготовление. Этот переход нужно создавать, чтобы формировать стабильные промышленные заказы. Если дизайнер найдет дорогу в наши фабрики и наш ретейл - это не только укрепит отечественные бренды, это будет способствовать развитию промышленности легпрома от волокон и нитей до фурнитуры и станкостроения.