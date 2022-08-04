Когда вернут деньги за заказы, сгоревшие на складе OZON под Истрой: Ответ эксперта

3 августа под Истрой сгорел крупнейший склад маркетплейса Ozon. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

3 августа под Истрой сгорел крупнейший склад маркетплейса Ozon. Спустя сутки на пепелище до сих пор работают спасатели: разбирают и проливают горевшие конструкции. Гениректор ИНФОЛайн-аналитик Михаил Бурмистров в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о последствиях пожара для интернет-магазина.

— Есть часть товаров, которая сгорела, они доставлены быть не могут, поэтому за них будут возвращены деньги. Деньги селлерам (т.е. продавцам, которые размещают товары на маркетплейсе — прим.ред.) «Озон» возместит. При этом сам получит возмещение от страховой компании, потому что застрахован склад, застраховано имущество, товары. Что касается покупателей, чей товар сгорел, деньги им вернут достаточно оперативно, это вопрос нескольких дней. Кому-то уже вернули, кому-то сейчас в течение двух-трех дней обещали уточнить по статусу заказа и вернуть деньги.

Сейчас на сайте Ozon большинство товаров по-прежнему доступны для покупки. По словам эксперта, это более ста миллионов позиций. Какая-то часть, которая были непосредственно на сгоревшем складе, скрыта из поисковой выдачи.

На фоне новостей о пожара упала цена акций компании Ozon. Хотя сегодня ценные бумаги пошли вверх, но падения так и не отыграли. Может ли инцидент оказать существенное влияние на положение компании на рынке?

— Сегодня появилась информация: правительство приняло решение предоставить льготные кредиты «Яндексу», VK и «Озону» на рефинансирование программ конвертируемых облигаций. Это более важная история, [чем акции,] потому что масштабы облигационных займов были большие. У «Яндекса» более 1,2 миллиардов рублей, Ozon – 50 миллионов, VK – 400 миллионов, по-моему. Учитывая, что из-за прекращения торгов акциями этих компаний на зарубежных биржах, инвесторы получили право потребовать досрочного погашения. Поэтому более важной для долгосрочной устойчивости бизнеса была эта история. Сейчас можно говорить, что пожар — это замедление роста в третьем квартале достаточно существенное, резкое увеличение убытков, потому что рассчитаться с селлерами компания должна будет сразу сейчас. А выплаты она получит в лучшем случае в четвертом квартале. Но с точки зрения устойчивости бизнеса я никаких рисков в целом не вижу.

Пожар на складе Ozon тушили три вертолета, пожарный поезд, 40 машин и 150 сотрудников МЧС. Пострадали 13 человек, в больницу увезли двоих — с травмами головы и отравлением угарным газом. 4 августа их выписали. СК возбудил уголовное дело по факту пожара. Рассматривают версии поджога, короткого замыкания или неосторожного бращения с огнем.