ЮАР охватили массовые беспорядки из-за высоких цен на электроэнергию

В последние дни ситуация в этой стране осложнилась из-за массовых протестов: люди вышли на улицы, выражая свое недовольство высокими ценами на электроэнергию. Фото: EASTNEWS/AFP

Южно-Африканская Республика борется с одним из самых высоких уровней безработицы в мире и небывалым ростом преступности. В последние дни ситуация в этой стране осложнилась из-за массовых протестов: люди вышли на улицы, выражая свое недовольство высокими ценами на электроэнергию.

Демонстрации переросли в неуправляемые протесты и стычки с полицией. Уже известно, как минимум, о четырех убитых. Стражи порядка пока не берут на себя ответственность за эти жертвы, настаивая на том, что причины смерти погибших пока не установлены.

Эпицентром волнений стал город Тембиса, расположенный неподалеку от одного из главных городов ЮАР, Йоханнесбурга. В нем, как и во многих других частях страны, в последние месяцы участились случаи отключения электроэнергии. Национальная компания, обеспечивающая населению коммунальные услуги, испытывает серьезные финансовые трудности, а часть ее сотрудников уже несколько недель бастует. Проблемы вызваны, в первую очередь, ростом цен на энергоносители.

Народные протесты были предсказаны бывшим президентом страны Табо Мбеки, который предположил, что по своим масштабам они могут превзойти т.н. Арабскую весну.

В прошлом месяце Мбеке обвинил нынешнего главу государства Сирила Рамафосу в невыполнении им своих предвыборных обещаний. Рамафоса среди прочего заверял, что в ЮАР существенно снизится уровень безработицы, которая достигает сейчас порядка 35% от трудоспособного населения, а среди молодежи – 65%.

Год назад по ЮАР также прокатилась волна массовых беспорядков, которые стали наиболее жестокими с момента окончания эпохи апартеида в этой стране. Их спровоцировала отправка в тюрьму еще одного бывшего президента, Джейкоба Зумы. Тогда в ЮАР погибло более 350 человек.