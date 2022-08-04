На Шри-Ланке арестовали Сталина

Джозеф Сталин возглавляет Ланкийский национальный профсоюз учителей. Фото: proletergundem.com

На арестовали Шри-Ланке Джозефа Сталина. Практически полный тезка советского «великого вождя» возглавляет Ланкийский национальный профсоюз учителей.

Именно Сталин был одним из вдохновителей массовых протестов на Шри-Ланке и организатором митингов, приведшим к отставке президента Готабая Раджапакса.

Новое правительство отказалось санкционировать митинги, но вышедшие во главе со Сталиным на улицы учителя отказались расходиться. Глава профсоюза заявил, что «право на протест является демократическим».

Из-за перепалки с полицейскими Сталина отправили в КПЗ, ранее суд запретил ему покидать страну, обвинив профсоюзного лидера в организации незаконных собраний и нанесении ущерба общественному имуществу.

Масштабный экономический и политический кризис на Шри-Ланке спровоцировали: пандемия COVID-19, резкое падение турпотока, на который ориентирована экономика острова, и последовавшие за этим дефицит бюджета и рост цен. Правительство острова оказалось не в состоянии закупать за рубежом энергоресурсы, в результате чего на Шри-Ланке пропал бензин, стало практиковаться веерное отключение электроэнергии.