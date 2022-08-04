Добраться до курортов Юга России стало проще

Фото: Олег УМАРОВ

«Аэрофлот» и Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК») запустили пилотный проект по комбинированной перевозке пассажиров в Краснодар и Анапу через аэропорт Сочи.

Торжественный старт такой коллаборации дали 4 августа в Сочи.

В новом проекте компании предлагают пассажирам оформлять перелет до Сочи, а после добираться от станции аэропорта до Краснодара и Анапы железнодорожным транспортом на поездах «Ласточка».

Компании установили интервал в 3 часа между прибытием самолета в Сочи и отправлением поезда, чтобы пассажиры успели получить багаж.

- На всем протяжении пути будет 18 остановок, в основном они по 1 - 2 минуты, но будут и длительные остановки по 20 - 30 минут в Адлере, Сочи и Краснодаре, - говорит представитель РЖД Роман Чеботков.

Фото: Олег УМАРОВ

«Ласточка» оснащена всем необходимым для комфортного путешествия: системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, системами видеонаблюдения и информационными табло, розетками для зарядки гаджетов и т. д. В ней предусмотрены специализированные места для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, оборудованные креплениями для кресел-колясок, кнопкой вызова проводника.

- ФПК в настоящее время видит увеличение пассажиропотока в южном направлении. Президентом России поставлена задача обеспечить доставку пассажиров на курорты Юга, она выполняется в полном объеме, стабильно, четко и без сбоев. Мы планируем за лето перевести порядка 41 миллиона пассажиров, для этого используется максимальное число ресурсов компании порядка 14 000 вагонов, выполнено более 1000 назначений дополнительных поездов в направлении южных курортов, - рассказал журналистам Станислав Зотин, заместитель генерального директора АО «ФПК».

Фото: Олег УМАРОВ

В «Аэрофлоте» поддержали эту идею.

- Мультимодальные перевозки должны частично компенсировать транспортные ограничения в высокий сезон и предоставить пассажирам уверенность в том, что у внутреннего туризма есть свои неоспоримые преимущества — предсказуемость, надежность и безопасность,— отметил замгендиректора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Андрей Чиханчин.

Комбинированные перевозки запущены компаниями в рамках подписанного на ПМЭФ в июне меморандума о сотрудничестве. В дальнейшем они планируют расширять географию совместных перевозок.