Ленинградская область помогает раскрыться юным талантам из Енакиево

Детская цирковая студия из Енакиево выступит на 95-летии Ленинградской области. Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко.

В начале мая Ленинградская область взяла шефство над Енакиево в ДНР. Российский регион помогает городу-побратиму, постепенно возвращающемуся к мирной жизни, восстановить разрушенную инфраструктуру. Пока педагоги на Донбассе вместе с ленинградскими учителями готовятся к новому учебному году, школьники из Енакиево отдыхают в лагерях Ленинградской области и активно участвуют в культурных проектах региона. В эти выходные Ленобласть отметит 95-летие со дня своего образования. На празднике в честь юбилея, который пройдет в Сосновом Бору, выступит детская цирковая студия из ДНР. Юные артисты готовятся показать свои номера перед местными жителями и гостями области. Об этом в своем в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко. Глава региона рассказал и о других проектах, в которых участвуют юные енакиевцы.

- Открытая и хлебосольная: Ленобласть принимает детей Енакиево. В «Маяк» и в «Россонь» завтра заезжают новые смены детей с подшефной территории Ленобласти, детская цирковая студия Енакиево готовится выступать на празднике 95-летия Ленинградской области в Сосновом Бору, ещё трое поющих ребят на базе в области участвуют в постановке мюзикла проекта Nuckids. А в администрации области, как я и обещал, открылась выставка рисунков детей из Енакиево. Добрые, яркие, открытые и талантливые работы, - написал Александр Дрозденко.

В здании администрации Ленинградской области по инициативе губернатора Александра Дрозденко открылась выставка рисунков детей из Енакиево. Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко.

Губернатор опубликовал на своей странице фотографии детских рисунков, которые украсили стены областной администрации. Ребята нарисовали улицы родного города, сцены из мирной жизни Енакиево, своих друзей и земляков.

Еще один проект, о котором упомянул Александр Дрозденко, - детский мюзикл Nuckids, в котором участвуют трое школьников из Енакиево.

- В течение месяца юные «звёздочки» из Енакиево вместе с 65 такими же талантливыми детьми буквально жили на театральной площадке проекта Nuclear Kids в Выборгском районе. Ребята поставили мюзикл о сложностях, с которыми сталкиваются современные подростки, - рассказали в администрации Ленинградской области.

Международный детский творческий благотворительный проект Nuclear Kids проводится Госкорпорацией «Росатом» с 2009 года. Ленинградские школьники и их сверстники из Енакиево под руководством режиссера-постановщика Игоря Морозова, хореографа-постановщика Максима Недолечко и композитора Игоря Смирнова за три недели поставили мюзикл о жизни подростков «Best Life. Игра». Главная героиня спектакля – девочка Лина - переживает непростой период подростковых конфликтов и ссор с родителями. Отдушиной для нее становится виртуальная игра Best life, которая постепенно затягивает школьницу. Чем все закончится, зрители узнают во время показов, которые пройдут в Санкт-Петербурге 7 и 10 августа.

Юные «звёздочки» из Енакиево вместе со своими ленинградскими сверстниками выступают в мюзикле благотворительного проекта Nuckids. Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко.

Всего с начала лета в Ленинградской области отдохнули более ста детей из Енакиево. В пятницу, 5 августа, в регион прибудет вторая смена – еще 100 школьников из города-побратима. Ребят ждут игры и занятия спортом, оздоровительные процедуры, познавательные экскурсии и концерты.

- Площадки, которые их примут, уже готовы, все организационные вопросы решены. Половина детей отдохнет в Гатчинском районе, вторая – в Кингисеппском. Как и для первой группы, готовим для ребят обширную экскурсионную программу, чтобы познакомить их с культурой и историей нашего региона, - рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Первая летняя смена для школьников Енакиево прошла в детском лагере Бокситогорского района. Три недели получились очень насыщенными: ребята побывали на мастер-классах в Кванториуме, посетили музей «Прорыв блокады Ленинграда» и отправились на двухдневную экскурсию по достопримечательностям Санкт-Петербурга и Кронштадта. Дети Ленинградской области организовали для юных енакиевцев концерт, а звезды оперы - лауреаты международных конкурсов познакомили с шедеврами классической музыки.