Анекдоты: Люблю работать ночью при мягком свете лампочки открытого холодильника

- А вот наши дети живут своим умом!
- Так наши уже давно своим умом живут, но за наш счет.
* * *
Обожаю телепатию. Бывает, посмотришь так разок на человека, и он уже знает, куда ему телепать.
* * *
Одна женщина была такой страшной, ну такой страшной, что ее муж всегда брал ее с собой на работу, чтобы не целовать ее на прощание.
* * *
Старость - это когда продолжительность оставшейся жизни у твоего кота больше, чем у тебя…
* * *
- Папа! Я влюбилась! Мы сблизились с Игорем ВКонтакте, до этого долго были друзьями в Одноклассниках, потом много дискутировали в ватсапе, и вот сегодня он сделал мне предложение по скайпу!
- Доченька! Как же я рад за вас! Только жаль, что брак вы уже не зарегистрируете в Твиттере, свадьбу не сыграете в Инстаграме. Зато пока еще можно заказать детей на Алиэкспрессе. А когда он тебе надоест, выставишь его на Авито.
* * *
- Я являюсь вегетарианцем во второй степени!
- Это как?
- Ну, корова ест траву, а я - корову…
* * *
- Говорят, что ты научил играть в покер свою жену?
- И не жалею об этом. Например, позавчера я выиграл у нее половину своей зарплаты.
* * *
Вежливый сантехник при входе в квартиру разулся и тем самым наследил еще больше.
* * *
Отсутствие жалоб на качество парашютов еще не говорит об их безупречности!
* * *
- Знаешь, дорогая, мы женаты уже 20 лет, но ты никогда еще не делала мне такой хороший кофе!
- Оставь, это мой!
* * *
Новости 2 августа, Германия:
- Несколько предприимчивых немцев, переодевшись в тельняшки и выкрикивая фразы «За ВДВ!», умудрились помыться в городском фонтане.
* * *
Работницы регистратуры в поликлинике и сотрудницы паспортного стола умеют есть лимон, не меняя выражения лица.
* * *
- А ты правда домохозяйка?
- Да.
- Круто! Скажи что-нибудь по-домохозяйски.
- Рот закрой и жри чё дают!
* * *
Я уже полгода хожу в тренажерный зал, и моя девушка чувствует себя со мной под защитой. Ведь если на нас нападут хулиганы, я смогу присесть за 3 подхода 36 раз.
* * *
Всегда с недоумением относился к людям, которые желают мне на день рождения исполнения всех моих желаний. Они же этого не переживут!
* * *
Жена инструктирует мужа, как укладывать спать годовалого сына:
- В глаза ему не смотри, так он совсем не уснет. Лучше вообще притворись мертвым, тогда он походит вокруг и отстанет.
* * *
Девушке-метеорологу при ссоре со своим парнем все преимущественно ясно.