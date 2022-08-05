Анекдоты: Люблю работать ночью при мягком свете лампочки открытого холодильника

- А вот наши дети живут своим умом!

- Так наши уже давно своим умом живут, но за наш счет.

* * *

Обожаю телепатию. Бывает, посмотришь так разок на человека, и он уже знает, куда ему телепать.

* * *

Одна женщина была такой страшной, ну такой страшной, что ее муж всегда брал ее с собой на работу, чтобы не целовать ее на прощание.

* * *

Старость - это когда продолжительность оставшейся жизни у твоего кота больше, чем у тебя…

* * *

- Папа! Я влюбилась! Мы сблизились с Игорем ВКонтакте, до этого долго были друзьями в Одноклассниках, потом много дискутировали в ватсапе, и вот сегодня он сделал мне предложение по скайпу!

- Доченька! Как же я рад за вас! Только жаль, что брак вы уже не зарегистрируете в Твиттере, свадьбу не сыграете в Инстаграме. Зато пока еще можно заказать детей на Алиэкспрессе. А когда он тебе надоест, выставишь его на Авито.

* * *

- Я являюсь вегетарианцем во второй степени!

- Это как?

- Ну, корова ест траву, а я - корову…

* * *

- Говорят, что ты научил играть в покер свою жену?

- И не жалею об этом. Например, позавчера я выиграл у нее половину своей зарплаты.

* * *

Вежливый сантехник при входе в квартиру разулся и тем самым наследил еще больше.

* * *

Отсутствие жалоб на качество парашютов еще не говорит об их безупречности!

* * *

- Знаешь, дорогая, мы женаты уже 20 лет, но ты никогда еще не делала мне такой хороший кофе!

- Оставь, это мой!

* * *

Новости 2 августа, Германия:

- Несколько предприимчивых немцев, переодевшись в тельняшки и выкрикивая фразы «За ВДВ!», умудрились помыться в городском фонтане.

* * *

Работницы регистратуры в поликлинике и сотрудницы паспортного стола умеют есть лимон, не меняя выражения лица.

* * *

- А ты правда домохозяйка?

- Да.

- Круто! Скажи что-нибудь по-домохозяйски.

- Рот закрой и жри чё дают!

* * *

Я уже полгода хожу в тренажерный зал, и моя девушка чувствует себя со мной под защитой. Ведь если на нас нападут хулиганы, я смогу присесть за 3 подхода 36 раз.

* * *

Всегда с недоумением относился к людям, которые желают мне на день рождения исполнения всех моих желаний. Они же этого не переживут!

* * *

Жена инструктирует мужа, как укладывать спать годовалого сына:

- В глаза ему не смотри, так он совсем не уснет. Лучше вообще притворись мертвым, тогда он походит вокруг и отстанет.

* * *

Девушке-метеорологу при ссоре со своим парнем все преимущественно ясно.