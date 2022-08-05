Последние новости о ситуации вокруг Украины на 5 августа 2022 года: В чем вина боссов украинской оборонки, какие кошмары мучают Леонида Кучму, какой сюрприз ждёт украинцев 1 сентября

Леонид Кучма. Фото: Sergii KharchenkoZUMA Wire/ТАСС

Пехота бежит — все бегут

Бойцы трех бригад ВСУ в районе Артемовска, Авдеевки и Соледара из-за больших потерь решили, что разумнее оставить свои позиции и как можно быстрее ретироваться в тыл. Так свою боеспособность утратили подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ. В Киеве могут сказать, что они передислоцированы для наступления на Херсон. Может, прокатит.

Незалежную заботит массовая приватизация

Денис Шмыгаль, глава кабмина самостийной, заявил, что приватизация в стране должна массово начаться в День знаний. Шмыгаль так и сказал: «С 1 сентября на Украине массово стартует приватизация. Такую задачу поставил президент. Верховной радой принято соответствующее законодательство. Кабинетом министров разработаны все подзаконные нормативные акты». При том в незалежной быстро слепили санкционный список из поддержавших признание республик Донбасса российских депутатов, которым запрещено участвовать в приватизации. Молодцы — такие решительные шаги очень помогут массовости и скорости задуманной приватизации.

Палачей ищут - и обязательно найдут

В Следственном комитете РФ сообщили, что устанавливают личности преступников, убивавших российских военнопленных весной в Черниговской области: «Следователями принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступлений в отношении российских военнослужащих». Есть верная информация, что к зверствам причастны конкретные боевики из запрещенного в России «Правого сектора». Их действия как минимум свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными. А как максимум тянут на хорошую петлю без мыла.

Украинских оборонщиков пускают под нож

Алексей Резников, министр обороны Украины, решительно указал на дверь главам двух крупнейших госпредприятий, торгующих оружием. Министр дал пинком под зад директору «Укрспецэкспорт» Вадиму Ноздре и руководителю «Спецтехноэкспорта» Евгению Ларину. Оба оказались во главе этих предприятий в январе 2020 года. В украинском минобороны оказались недовольны тем, как данные фирмы исполняют контракты на импорт критически важного вооружения. А также тем, что их дебиторская задолженность достигла 380 млн долларов. Именно эти компании закупали вооружения и технику для ВСУ и других военных формирований в последние год-полтора. Неужели купили не то или не у тех?

Кучма перегрелся на солнышке

Леонид Кучма, второй президент совершенно независимой Украины, заявил, что в случае краха незалежной, в ужасной опасности могут оказаться постсоветские республики. В интервью ВВС бывший партийный чиновник и экс-директор крупнейшего советского ракетостроительного предприятия разбросал страшилки. По словам Кучмы, если конфликт будет расширен, то «опасность грозит скорее не Литве или Польше», а постсоветским республикам, которые не входят в НАТО и вряд ли туда попадут. Кучма заявил: «Уже привычными стали намеки на Молдову и Северный Казахстан. Теперь в таком контексте упоминается и Грузия». Все-таки в 84 года надо чаще проходить медицинское обследование и больше сидеть под липами. Или каштанами.

Проводы героя ДНР сорвали ВСУ

Отмороженные артиллеристы из ВСУ обстреляли драмтеатр в центре столицы ДНР. Там проходило прощание с погибшей легендой, полковником Ольгой Качурой. Она сражалась за свободу Донбасса и была убита при артобстреле под Горловкой. Гости церемонии прощания были эвакуированы в подвалы близлежащих домов. Были погибшие и раненые. Те, кто стрелял в это время в это место, точно знали, что там прощаются с уважаемым всей республикой человеком. Этих «воинов света» ждет мрак. Знают, потеют.

«Азовцев» убивали свои

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что вина Украины в ударе по СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке очевидна. Песков сообщил: «Совершенно очевидно, абсолютно доказано, что произошло в Еленовке. Пленные украинцы, которые там содержались, погибли от рук украинских же военных. Украина убила своих военных, которые находились в плену, много раненых. Есть доказательства, и нечего здесь скрывать». Песков напомнил, что Россия предложила ООН и Международному Красному кресту на месте ознакомиться с произошедшим и провести необходимое расследование по поводу гибели 29 июля при ударе из американской РСЗО HIMARS по СИЗО в районе Еленовки 50 военнопленных и ранении еще 73.

Путин обсудит с Эрдоганом энергетику и Украину

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 5 августа, в Сочи обсудят двустороннее сотрудничество, включая перспективы дальнейшего расширения торгово-экономических связей и ход реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики. Также, вероятно, будет затронут вопрос экспорта зерна из украинских черноморских портов.

Пентагон разрабатывал биооружие на Украине?

Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биозащиты (РХБЗ) ВС РФ заявил, что компания «Лабиринт Украина» и американское агентство по международному развитию USAID были участниками военно-биологической программы США, Кириллов предложил изучить письмо начальника санэпидуправления украинской армии в адрес директора компании «Лабиринт Украина» Карен Сейлорс: «В нем командование вооруженных сил Украины заявляет о готовности к взаимодействию с USAID по вопросам введения военнослужащим вакцинных препаратов, а также сбора, обработки и передачи американской стороне интересующей ее информации». Так в Киеве и Вашингтоне намеревались избежать обвинений в разработке биологического оружия Пентагоном - в связи с возрастающей озабоченностью России деятельностью украинских биолабораторий. Избежать не удалось.

Баба — дура, штык — молодец.

Прокуроры Сумской области нашли у себя под боком украинку, которая докатилась до страшной госизмены. По мнению правоохранителей, она изменяла своей родине тем, что сожительствовала с российским военным. Мало того - она готовила бойцам ВС РФ еду. И даже, прости господи, стирала их одежду! Опытные следователи раскрыли такие убийственные факты: 27-летняя жительница села Боромля, как только в ее поселке появились русские бойцы, «без всякого принуждения и угроз наладила контакт с военным Российской Федерации». И настолько плотный контакт, что надеялась, что военный этот заберет ее с собой. Но не срослось. И теперь шьют статью. Сторона обвинения, конечно, найдет свидетелей - свечку то все село держало, конечно.