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Звезды4 августа 2022 22:03

60 лет назад не стало Мэрилин Монро

Главной блондинке в истории мирового кино было всего 36
Глеб ГУБАРЕВ
Глеб ГУБАРЕВ
Не каждая выдержала бы все то, что выпало на долю Нормы. Фото: Donaldson Collection/Michael Ochs Archives/Getty Images

Не каждая выдержала бы все то, что выпало на долю Нормы. Фото: Donaldson Collection/Michael Ochs Archives/Getty Images

Выражение «женщина с трудной судьбой» часто употребляют, обсуждая (или скорее осуждая) отечественные сериалы, - мол, опять нас кормят историями о несчастных доярках и медсестрах. Но не каждая сериальная доярка выдержала бы все то, что выпало на долю Нормы Джин Мортенсон (так звали актрису до ее превращения в кинобогиню). Чтобы добыть деньги на еду, ей приходилось буквально торговать собой, да и потом, после того как годы лишений остались позади и началась голливудская сказка, все было отнюдь не так гладко. В итоге - три развода, куча психологических проблем и шокирующая смерть 4 августа 1962-го от передозировки антидепрессантов, которую многие не без оснований считают самоубийством. Вот уж действительно трудная судьба - не чета сериальным дояркам.

Но, наверное, отчасти благодаря столь трагическому исходу Монро и стала иконой, символом и главной (пусть и крашеной) киноблондинкой всех времен и народов. Актрисы, порой даже более талантливые и красивые, приходят и уходят, а Мэрилин остается с нами навсегда…

Шоу-бизнесКультура: КУМИРЫ