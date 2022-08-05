Вопрос дня: А вам чего не хватает на нашем телевидении? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Евгений ТИШКОВЕЦ, синоптик, ведущий специалист Центра погоды «Фобос»:

- Как зритель я бы хотел, чтобы наше ТВ избавилось от дешевой шелухи и больше рассказывало о национальном коде, истории, героях, которые освобождают Украину, и о простых людях. У нас много талантов. А как работнику мне бы хотелось больше рассказывать о погоде, стихийных явлениях, о теории изменения климата, глобальном потеплении.

Павел ПОЖИГАЙЛО, член комиссии Общественной палаты по развитию культуры:

- Можно сделать отличную музыкальную программу. «Утренняя почта» с Юрием Николаевым уже не для молодых, но ее могут вести Лепс или Баста. Можно воссоздать «За стеклом», только показывать там не как девочку девственности лишают, а как большая семья, например, строит дом для себя.

Елена КАРА-МУРЗА, доцент кафедры стилистики русского языка журфака МГУ:

- Я профессионально занимаюсь грамотностью журналистов. Могу сказать, что она на удовлетворительном уровне - склоняют, спрягают и ставят ударения правильно. Но важнее говорить о речевом поведении, о содержании. Вот тут есть проблемы: у нас много пропаганды, желтизны, агрессии, просторечий. Это мне как филологу кажется болезнью телевидения.

Андрей БЛЕДНЫЙ, музыкант, лидер группы «25/17»:

- Я смотрю телевизор, только когда приезжаю к родителям, и там все время кто-то кричит. Лучше пусть поставят камеры в лесу и транслируют жизнь птиц, например. Так старикам спокойнее будет.

Станислав САДАЛЬСКИЙ, актер:

- «Макдоналдс» всегда был успешным, потому что при продуманной концепции там регулярно менялись кадры. Мне кажется, нашему телевидению пора поменять руководство - они все прилипли ж***ами к теплым местам. А нужны свежая кровь, идеи, кадры. Новая метла по-новому заметет, и все само появится. Иначе, как у Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь...»

Алексей ПЕТРИКОВ, читатель сайта KP.RU:

- Мой дед мог часами смотреть сериалы про бандитов с ментами и каких-нибудь сурикатов или львов в саванне. Первого у нас полно, а второго очень не хватает.

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