Китай открыто выступил против США: Пентагон обвинили в передаче ядерного оружия третьим странам

Генеральный директор Департамента контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цонг. Фото: EPA/ТАСС

В Нью-Йорке продолжается обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Сегодня на ней выступил представитель китайской делегации, «взорвавший» мир сообщением о том, что США не просто не соблюдают базовые положения ДНЯО, а еще и грубо их нарушают.

Фу Цонг обвинил США в том, что американцы, попирая ДНЯО, передают третьим странам оружие массового поражения.

- Размещение США ядерного оружия и выдача разрешений на его использование с военных истребителей в чрезвычайных ситуациях – это как раз и есть практика передачи, нарушающая ДНЯО, - заявил представитель делегации КНР.

Одним из пунктов ДНЯО значится обязательство стран, подписавших этот документ, не передавать ядерное оружие третьим странам; не обладающие ядерным оружием государства отказываются принимать у себя такое вооружение.

Пекин озабочен появлением ядерного оружия в Азии, поскольку нарушение баланса сил подорвет стабильность в регионе.

В заявлении Фу Цонга прозвучало на фоне усиливающихся подозрений, что Белый дом втайне снабжает некоторыми видами ядерных вооружений армии и военные группировки ряда стран, которые до этого никогда не владели, либо никогда не претендовали на обладание ядерными боезарядами. Предполагается, что в числе этих стран могут быть как страны натовской коалиции, так и Тайвань, и даже Украина.