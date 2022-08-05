Герои спецоперации «Z»: младший сержант Калашников призывает украинских военных бросать оружие

Продолжаем знакомить читателей «Комсомолки» с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить читателей «Комсомолки» с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, милиции Донецкой и Луганской Народных Республик дают самую высокую оценку.

«Служба и дружба - две параллельные линии - не сходятся», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец замечал: «Собственностью своею во всякое время жертвовать - правило высочайшей службы».

УНИЧТОЖИЛ ТАНКОВУЮ РОТУ ПРОТИВНИКА

Гвардии майор Минобороны России Елнур Алиев

Гвардии майор Минобороны России Елнур Алиев Фото: Минобороны РФ

«Гвардии майор Елнур Алиев вместе со своими подчиненными, действуя в составе батальонно-тактической группы, выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от подразделений украинских националистов.

Продвигаясь по маршруту наступления российских подразделений, Елнур обнаружил на подступах к населенному пункту, танковую роту противника и пехоту численностью более 60 человек.

Гвардии майор Алиев грамотно организовал систему ведения огня с учетом рельефа местности, после чего вместе с подчиненными вступил в бой с украинскими радикалами. В ходе боя противник, используя резервы, предпринял попытку окружения подразделения Ельнура.

Оценив угрозу, Ельнур, грамотно управляя огнем своих подчиненных, сковал действия противника, лишив его возможности продвижения, после чего перешел к активному наступлению.

В результате ожесточенного боя уничтожено 4 танка и до 30 боевиков.

Благодаря смелости и решительности гвардии майора Елнура Алиева огнём гранатомётов и стрелкового оружия враг был остановлен и обращён в бегство».

https://disk.yandex.ru/i/Yhtl_EDNblsI_g - командир отделения стрелковой роты стрелкового батальона 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики младший сержант Вячеслав Калашников

ПРИЗЫВАЕТ СОЛДАТ ВСУ ОДУМАТЬСЯ

Младший сержант ЛНР Вячеслав Калашников

Командир отделения стрелковой роты стрелкового батальона 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики младший сержант Вячеслав Калашников Фото: Минобороны РФ

«Командир отделения стрелковой роты стрелкового батальона 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики младший сержант Вячеслав Калашников до начала специальной военной операции работал на шахте. В профессию он пришел в 18 лет и считает, что нет ничего достойнее, чем мирный труд на благо родной земли. Даже сейчас, вынужденно взяв в руки автомат, призывает украинских военных одуматься, сложить оружие и направить свои силы на созидание, а не на разрушение.

За несколько месяцев боёв с ВСУ Вячеслав Калашников сумел завоевать авторитет смелого, рассудительного и справедливого командира. Вместе со своим подразделением он принимал участие в освобождении от врага нескольких населённых пунктов Луганской Народной Республики».

https://disk.yandex.ru/i/7I92hmuJKgeheQ - старшина стрелковой роты стрелкового батальона 2 армейского корпуса Народной милиции ЛНР прапорщик Даниил Петров

СТУДЕНЧЕСКАЯ СМЕКАЛКА ПОМОГАЕТ В БОЮ

Прапорщик Даниил Петров

Старшина стрелковой роты стрелкового батальона 2 армейского корпуса Народной милиции ЛНР прапорщик Даниил Петров Фото: Минобороны РФ

«Старшина стрелковой роты стрелкового батальона 2 армейского корпуса Народной милиции ДНР прапорщик Даниил Петров служит с февраля текущего года. Говорит, что такое решение принял без долгих раздумий. Горд тем, что вместе с ним добровольцами защищать землю Донбасса пришли еще несколько студентов из его учебного заведения. Самым ярким моментом своей, пока еще короткой военной биографии, считает участие в бое за Углегорскую ТЭС, где в укрепрайоне ВСУ сосредоточили большое количество боевой техники и живой силы. Говорит, что для победы над врагом пришлось применять солдатскую смекалку и хитрость, что помогло союзным силам прорвать оборону ВСУ и выбить противника с важного объекта».