Известный телеведущий припечатал Марию Шукшину

Мария Шукшина Фото: EAST NEWS

Мария Шукшина давно ведет борьбу со скандальными телешоу. Мол, передачи, в которых трясут грязным бельем и вытаскивают на потребу публики самые пикантные подробности личной жизни героев программ, надо убрать из эфира. На днях досталось интеллигентному Сергею Соседову. Но, к удивлению народа, телеведущий молчать не стал.

Мария Шукшина накинулась на Сергея Соседова и его проект "За гранью". Телеведущий выслушивает страдания гостей в студии и предлагает решить их проблемы всем миром. Так, многие из тех, кто отчаялся, получили деньги на дорогостоящие операции, помогли родным, а также решили проблемы, которые мучили их много лет.

Но Шукшиной не нравится развлекательное шоу. 55-летняя Мария в пух и прах разнесла Сергея.

"Для кого эти передачи? Молодежь как раз это не смотрит, она вообще телевизор не смотрит. Телевизор смотрят 50% зрелых людей, в основном, пенсионеры. Это для них? Вряд ли… Аудитория консервативная в целом. Поэтому напрашивается только один ответ! Эти передачи ни для кого", - сказала, как отрезала, дочь прославленной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Соседов к всеобщему удивлению молчать не стал и остро ответил артистке: "Наше шоу не о благополучных людях, как Маша Шукшина. Наша передача - это не шоу ради шоу. Мы говорим, что людям нужна помощь, что от них нельзя отворачиваться. Но мы нигде не занимаемся популяризацией каких-то отклонений, девиаций, нигде этого нет".

Он также подчеркнул, что его передача показывает людей, находящихся в "тяжелейших социальных условиях". Сергей и гости шоу пытаются помочь нуждающимся.

При этом мужчина напомнил, что в семье актрисы много проблем. "Маша, а то, что творится в вашей семье, с вашей матерью, с вашей сестрой Ольгой, это не за гранью?" - цитирует Соседова Телеграм-канал "Звездная пыль".