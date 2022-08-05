«Я больше не общаюсь с Аней»: Бывший любовник жены Лепса заявил о ее воссоединении с певцом

Жена Лепса Анна отдыхала на Мальдивах в компании 38-летнего красавца-манекенщика Дмитрия Савчука. Фото: соцсети.

В прошлом году Григорий Лепс неожиданно развелся со своей женой Анной Шаплыковой после 20 лет семейной жизни. После расставания супруга артиста улетела на Мальдивы, причем не одна. Компанию ей составил красавец-манекенщик Дмитрий Савчук, с которым у нее, по слухам, завязался жаркий роман. Долгое время о Дмитрие ничего не было слышно. Говорили, что они с Анной расстались. Савчук не комментировал свои отношения с экс-супругой певца, но намекал, что жена артиста оставила неизгладимый след в его сердце. И вот теперь Дмитрий сообщил, что они с Анной расстались. Манекенщик заявил, что жена Лепса воссоединилась с мужем.

- Я в Москве, только недавно вернулся из Белоруссии. Занят работой, все хорошо, - рассказал Савчук порталу Woman.ru.

Дмитрий признался, что больше не видится с женой Лепса.

- Я не общаюсь с Анной, только через общих знакомых знаю, что у нее происходит, в общих чертах. И новости порой вижу. Знаю, что они сейчас в Италии, пишут, что всей семьей. Все у них наладилось, - рассказал Дмитрий.

В Италии Анна обосновалась вместе с младшими детьми - дочкой Николь и сыном Иваном. Старшая дочь Ева занимается музыкальной карьерой и прилетает к маме на отдых. В отпуск к бывшей жене и детям отправился и Григорий Лепс. Артист даже после развода не перестает заботиться о бывшей жене. Он активно участвует в воспитании детей и помогает семье финансово.

Сейчас Анна с детьми живет в Италии. Лепс отдыхает вместе с семьей. Фото: соцсети.

После развода Лепс активно взялся за свое здоровье. 60-летний певец увлекся спортивной ходьбой, благодаря которой похудел на 15 килограммов. В соцсетях артист хвастается обнаженным торсом и демонстрирует подтянутый пресс.

Ранее мать певца Натэлла Лепсверидзе рассказала журналистам, что ее сын до сих пор любит бывшую жену Анну Шаплыкову. Мама артиста надеется, что супруги воссоединятся и вновь будут жить одной семьей. Сам Григорий не раз сожалел о том, что разрушил свой брак. Телеведущая Ксения Собчак в шоу «Вечерний Ургант» подтвердила слухи о том, что Лепс развелся из-за романа с бывшей женой Андрея Аршавина Юлией Барановской.

Со своей будущей женой Григорий познакомился в 2000 году в ресторане. Анна была танцовщицей, участницей коллектива Лаймы Вайкуле. Через два года артист и его избранница поженились. Ради мужа Анна оставила сцену, занималась домом и бизнесом Лепса.