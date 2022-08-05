Сделавший миллионы на защитных масках британец таинственно погиб у берегов Сардинии

Кронсбейн известен тем, что буквально озолотился в первые же месяцы пандемии COVID-19. Фото: YouTube

Частная яхта, принадлежащая британскому миллионеру Дину Кронсбейну, потерпела крушение у побережья Сардинии. Морская прогулка закончилась смертью 61-летнего миллионера и тяжелыми травмами для его жены и дочери.

По заявлению очевидцев, яхта Кронсбейна «Великая любовь» на полном ходу врезалась в рифы, сообщает DailyMail.

Самого миллионера выбросило за борт, жена и дочь остались на яхте, но серьезно пострадали. Кронсбейна достали из воды пассажиры проплывавшего мимо судна, но было поздно – спасти мужчину не удалось.

Свидетели утверждают, что параллельно «Великой любви» двигалась другая яхта – известный «Сладкий дракон», принадлежащий экс-премьер-министру Италии Сильвио Берлускони. По мнению следствия, капитан «Великой любви» пытался уклониться от столкновения с судном бывшего премьера.

Пока неизвестно, находился ли сам Берлускони на борту яхты во время чрезвычайного происшествия, но его родственники точно там были.

Оба капитана сейчас дают показания в полиции. Правоохранители подозревают, что яхты устроили в прибрежных водах гонку, поскольку удар о рифы был такой силы, что у пострадавшего судна буквально оторвало носовую часть.

Погибший миллионер известен тем, что владея компанией по выпуску защитных масок и фильтров, он буквально озолотился в первые же месяцы пандемии COVID-19.