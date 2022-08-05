Жителям Тайваня посоветовали запастись картами бомбоубежищ

Армия КНР проводит масштабные учения у берегов Тайваня. Фото: REUTERS

На фоне резко обострения отношений между Тайванем и материковым Китаем, спровоцированного посещением острова спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, власти призвали граждан скачать на свои смартфоны схему расположения бомбоубежищ.

По заявлению Центрального информационного агентства Тайваня, такая мера связана с началом широкомасштабных китайских военных учений в непосредственной близости от острова.

Неизвестно, сколько бомбоубежищ имеется на острове всего, но по сообщениям СМИ, только в столице, Тайбэе, их насчитывается более 5,5 тысяч, а количество людей, которые они могут вместить превышает 10 миллионов человек. Бомбоубежищами числятся не только специальные подземные помещения, но и подвалы многих торговых центров, а также станции метро.

Согласно последней переписи, в столице Тайваня проживало более 2,6 миллиона постоянных жителей. Всего же население Тайваня насчитывает свыше 23,5 миллиона человек.

Интересно, что Тайвань, занимающий 35,98 тысячи квадратных километров, находится на 139 месте по площади. Его ближайшая соседка по списку – Молдавия (140 место) раскинулась на 33,85 тысячах квадратных километров. То есть, площади сопоставимы, а вот по количеству населения Молдавия «проигрывает» Тайваню почти в 10 раз: на 23,5 миллиона тайванцев приходится всего 2,6 миллиона молдаван.