Опровергнут один из главных мифов украинской пропаганды

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Представители украинских властей не перестают соревноваться друг с другом, возводя хулу на Россию и обвинения нашей стране в немыслимых преступлениях против украинских беженцев. Давно уже нарицательными стали утверждения о том, что украинцев всячески гнобят в фильтрационных лагерях, устроенных наподобие нацистских концлагерей с пулеметчиками на вышках по периметру, что разлучают семьи, отбирают документы, запугивают и всячески издеваются над гражданами Украины, которых насильно депортировали на территорию России.

Можно, конечно, возражать им, рассказав в ответ, что под лагерями они, по всей видимости, понимают отданные под граждан Украины дома и базы отдыха, где украинцы обеспечены не только горячим трехразовым питанием, но и медицинской помощью, комфортными условиями проживания (граждане России за пребывание в них платят не такие уж малые деньги), а новые паспорта граждан России оформляются им не только совершенно бесплатно, но и в кратчайшие сроки. Что, кстати, является предметом зависти со стороны "неорганизованных" беженцев, проживающих в домах обычных россиян, которые поделились своими квадратными метрами с беженцами (уж это, поверьте, я знаю из первых рук).

Но можно вместо этого привести сухие цифры статистики, которые опровергают всю лживость измышлений украинских пропагандистов и показывают реальную картину. Вот, например, управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что "Украину покинуло более 10 млн человек". И дало преинтереснейшую раскладку по странам, где они осели.

На втором месте по числу принятых украинских беженцев Польша. Там осели 1 256 568 украинцев, на третьем – Германия: 915 тысяч человек. Остальные страны Европы сильно отстали по этому показателю. Все эти Хорватии, Бельгии, Чехии, Болгарии, Италии и так далее. Возникает законный вопрос, а кто же на вершине пирамиды, кто принял беженцев из Украины больше всех.

Не падайте, а если есть на что присесть, то лучше сделайте это. На первом месте – барабанная дробь – Российская Федерация. По официальным данным ООН, в России сейчас проживают 1 857 122 беженца с Украины. Практически почти столько же, сколько в Польше и Германии, вместе взятых. Как после этого язык поворачивается что-то говорить о "незаконной депортации".

И, заметьте, от них можно услышать жалобы на тяжелую в финансовом отношении жизнь (а где беженцам легко? – Да нигде!), на неповоротливость российской бюрократии, на равнодушие и нерасторопность российских чиновников (да они в любой стране такие и практически не отличаются от своих собратьев в других государствах), но нет ни одной жалобы на притеснения по национальному признаку, на продажу в сексуальное и трудовое рабство (а сколько примеров в той Европе – смотреть страшно) и прочие неприятности, сопряженные с криминалом и преступлениями в отношении их. Чего стоят многочисленные факты принуждения к работе в борделях или просто объявления о продаже или сдаче в аренду украинских девочек-подростков (а то и мальчиков) для сексуальных утех тем же европейцам. Или, например, вскрывшиеся сейчас массовые случаи отбора детей у совершенно нормальных украинских родителей для передачи в приемные европейские семьи.

И это в условиях, когда киевский режим сделал все, чтобы перекрыть поток беженцев в Россию, а в самой Европе стараются из любой новости сделать проукраинскую и антироссийскую страшилку. И дело доходит до того, что шведскому телеканалу приходится извиняться за документальную (!) ленту, в которой показано, как те же херсонцы почему-то не плачут, а радуются, получая новые паспорта граждан РФ. Свобода слова и право на правду по-европейски.

Если бы Украина действительно не препятствовала выезду своих граждан на территорию России, перенаправляя потоки беженцев в Европу (как это сейчас опять пытаются сделать под сурдинку обязательной эвакуации жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса), то еще вопрос, на сколько миллионов выросло бы сейчас количество проживающих в нашей стране людей. Конечно, речь не о тех "свидомых украинцах", которые сейчас гадят по всей Европе, оставляя повсюду следы своей жизнедеятельности и пребывания, из-за которых в Европе сейчас уже сформировано восприятие всего украинского народа, а о нормальных. Что, кстати, не означает, что среди украинских беженцев в России априори нет ни провокаторов, ни агентов СБУ, ни просто ненавидящих Россию. Таковых тоже хватает.

Но все же - ломаный грош цена украинской пропаганде в базарный день. Бьется она вполне официальными цифрами, да еще со стороны тех, кого ни на секунду нельзя заподозрить в симпатиях к России.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 5 августа 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 августа 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исповедь украинского солдата: «Это мясорубка. Из 15 человек выживает один...»

Пока киевская пропаганда сообщает о скорой перемоге (победе), «захистники» (защитники) раскрывают страшную окопную правду (подробности)

Украина опустилась до последней низости: НАТОвские гаубицы расстреляли похороны Корсы в Донецке

Войска Киевского режима накрыли артиллерией церемонию прощания с полковником ДНР Ольгой Качурой. Спецкор «КП» Дмитрий Стешин успел уехать с места трагедии за минуту до следующего артналета (подробности)

Украину корежит от бесов

Минкульт незалежной составил топ-10 великих людей, имена которых должны быть стерты с карты (подробности)