Прецедент для Фемиды

Здание Арбитражного суда Калининградской области. Фото: Google

Государству следует ответить на конфискацию собственности и заморозку резервов изъятием активов бизнеса из недружественных стран, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан. Создан опасный прецедент, который бумерангом должен ударить по самим Штатам», - считает глава нижней палаты российского парламента.

Между тем эта инициатива, прозвучавшая еще в мае 2022 года, к сожалению, до сих пор не получила развития. Более того, некоторые представители крупного бизнеса выступили против зеркальных мер на недружественные и агрессивные действия «западных партнеров».

И хотя еще в начале марта председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, сегодняшнюю нормативную базу нельзя считать достаточной для полноценной защиты интересов России.

Более того, остается масса лазеек для того, чтобы иностранные компании не только получали в России доход в том или ином виде, но и направляли его на финансирование поставок вооружений Украине. Не так давно разгорелся крупный скандал вокруг предположений о том, что украинская дочка «Альфа-банка» Михаила Фридмана якобы открыто спонсирует украинскую армию.

Еще один способ «выкачивания» денег из России в пользу Украины – использование российских судов, в которые под разными предлогами подаются иски о взыскании с отечественных компаний разного рода кредитов, неустоек, штрафов. Очевидно, что у судей нет ни возможности, ни даже обязанности проверять происхождение истца, его собственников и их истинные намерения, тем более, что зачастую иски подаются от имени неких ООО с ничего не говорящими названиями.

«Независимая газета», например, приводит информацию о том, что Арбитражный суд Калининградской области «принял к рассмотрению иск офшорной компании Kassandra Ltd. к местной транспортной компании предпринимателя Александра Куранова о взыскании более 3,6 млн долларов по договору займа».

Формальный «спор хозяйствующих субъектов» на поверку может оказаться «миной замедленного действия» и имеет под собой политическую подоплеку.

Дело в том, что компанию Kassandra Ltd., как следует из имеющегося в распоряжении редакции депутатского запроса, учредил бизнесмен украинского происхождения Михаил Гулеватый, который многие годы занимался морским фрахтом и экспедиторскими услугами. Он возил на Украину и транзитом через нее грузы крупнейших российских корпораций.

Впоследствии журналисты газеты «Версия» нашли в открытом доступе сведения о компании «САНДЕРЛIНГ УКРАIНА» (код УГРПОУ 33943037), которая является дочерней структурой группы «Сандерлинг Меритайм Лимитед», зарегистрированной в Лимасоле на Кипре и принадлежащей Михаилу Гулеватому. Как пишет издание, «из открытых источников в украинской сети интернета следует, что компания САНДЕРЛIНГ УКРАIНА в прошедшем месяце поставила в адрес ВСУ партии квадрокоптеров AutelDual 64OT, бронежилетов и прочего ходового товара, которым Запад бесперебойно снабжает националистов Незалежной».

Михаил Гулеватый вхож в кабинеты как бывшей администрации Порошенко, так и сегодняшнего кабинета Зеленского.

При этом предприимчивый коммерсант, несмотря на активную работу с российскими компаниями, не попал под санкции Запада с одной стороны, а с другой – под санкции РФ. Более того, российский суд рассматривает иск компании этого бизнесмена. И нет сомнений, куда и на какие цели будут направлены миллионы долларов, которые в случае выигрыша в калининградском суде получит Kassandra Ltd.

На эту абсурдную ситуацию обратил внимание депутат Государственной думы РФ Антон Ткачев, который направил запрос генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой провести соответствующую проверку. Однако в ответ парламентарий получил ответ от имени ВРИО начальника ГУ МВД РФ по г. Москве Игоря Зиновьева письмо о том, что в результате проведенной проверки «установлено, что компании Transmarel S.A., Sanderling и Kassandra Ltd. не имеют представительств и дочерних компаний, зарегистрированных на территории Российской Федерации». То есть, правоохранительные органы тоже почему-то самоустраняются от контроля за соблюдением интересов России.

Хотя, по логике и в соответствии с нынешней геополитической ситуацией российские суды вообще не должны были бы принимать иски от откровенно занимающих сторону врага компаний.

И создать подобный прецедент уже предпринимались попытки. Так, Арбитражный суд Кировской области в первой инстанции отказывал иностранной компании, обратившейся за защитой своих интеллектуальных прав, в удовлетворении требований, сославшись на введение санкций против России. Суд первой инстанции отмечал, что в конце февраля – начале марта 2022 г. западными странами были приняты ограничительные санкции против РФ. «Данные обстоятельства являются общеизвестными и в силу ч. 1 ст. 69 АПК РФ имеют преюдициальное значение для настоящего спора», – подчеркнул суд со ссылкой на указ Президента РФ от 28 февраля 2022 г. № 79. «С учетом введения ограничительных мер в отношении РФ и статуса истца (местом нахождения истца является Великобритания) суд расценивает действия истца как злоупотребление правом, что является самостоятельным основанием для отказа в иске» – отмечено в решении, так и не вступившем в законную силу.

«Подобное решение регионального арбитража могло бы стать хорошим примером и руководством к действию для судов по всей России, - комментирует ситуацию вице-президент Академии реальной политики Сергей Соловьев. – Однако крайне необходимо, чтобы как можно быстрее была введена прочная и надежная законодательная база, на которую могли бы твердо опираться суды. И это задача и Государственной Думы, и Верховного суда РФ. Российская судебная система как одна из ветвей власти должна быть в первых рядах борьбы за соблюдение национальных интересов Российской Федерации», - считает политолог.