В Сочи началась встреча Путина и Эрдогана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Сочи 5 июля 2022 года проходит встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Лидеры двух стран обсудят отношения Москвы и Анкары, а также ситуацию на Украине и другие проблемы международных отношений.

В Кремле также заявляли, что Путин и Эрдоган обсудят в ходе встречи в Сочи реализацию совместных стратегических проектов в сфере энергетики.

По словам пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, лидерами России и Турции панируется детально обсудить тематику российско-турецкого многопланового сотрудничества. В частности, президенты обсудят перспективы дальнейшего расширения торгово-экономических связей.

Также Путин и Эрдоган, как предполагается, обменяются своими мнениями и позициями по поводу международной обстановки в мире. В том числе, президенты обсудят главные внешнеполитические вызовы, стоящие перед государствами. Ожидается, что Путин и Эрдоган в ходе встречи также коснутся и ситуации на Украине.