Безграничные возможности человеческого тела и шествие гигантских улиток

Фото предоставлено организаторами.

В Судаке с 15 по 19 августа пройдет мультиформатный фестиваль «Таврида. АРТ». Совершенно бесплатно гости феста смогут посетить массу интересных мероприятий. Особенно яркой будет театральная программа. В ней представлены самые разные жанры: от импровизаций артистов уличных театров до гала-представления с участием звезд первой величины Большого театра и «Мариинки». Декорациями станут арт-объекты фестиваля. Мы расскажем о семи спектаклях и перформансах, которые обязательно стоит посмотреть.

1. Перформанс «Авиаторы», театр клоунады «Микос» (Москва)

«Микос» – это микс театра и цирка. В «Авиаторах» артисты покажут баланс на вольностоящей лестнице, эквилибр на моноцикле и жонглирование, покажут фокусы на арт-объекте «Человек, смотрящий в море». «Молодые ребята хотят создавать новое в искусстве, и у них есть для этого силы и энергия. Главная задача – чтобы творчество засеивало зерна добрых эмоций в людях», – так говорит о своем коллективе худрук «Микоса», известный клоун Сергей Поганели.

2. Спектакль Made in Ural, театр кукол «Гулливер» (Курган)

Сценарий спектакля основывается на популярной уральской городской легенде о Кыштымском карлике, он же гуманоид Алешенька. В придуманной театром «Гулливер» истории Алешенька благополучно вырос и научился играть на скрипке. Однако необычная внешность обрекает его на странствия среди людей: гуманоид бродит по городам и весям и дает уличные представления. На фестивале декорацией представления выступит арт-объект «Стоунхендж».

3. Шоу-шествие «Моллюск ревю», театр «Комик-трест» (Санкт-Петербург)

Главные герои интерактивного перформанса – три гигантские забавные улитки. Основная идея представления – в импровизации: «моллюски» приглашают зрителей танцевать, играть с ними и даже… бегать наперегонки! Актеры демонстрируют бурлескные номера и скетчи, рассказывают зрителям трогательные истории из фантастической жизни своих персонажей и охотно фотографируются с желающими.

4. Перформанс «Из жизни аистов», театр «Пластилиновый дождь» (Самара)

«Пластилиновый дождь» – один из ведущих уличных театров в России, ему уже четверть века. Большинство его спектаклей ставятся в жанре пантомимы, поэтому понятны зрителям в любом уголке мира. Комедийно-лирический перформанс «Из жизни аистов» актеры исполняют на ходулях – для большего сходства с этими пернатыми, у которых, оказывается, почти человеческие проблемы и драмы. Декорацией станет пространство «Палуба».

5. Немой спектакль «Сашины сказки», уличный театр Vokrug (Санкт-Петербург)

«Сашины сказки» – пантомима, поэтому неважно, на каком языке говорят его зрители. Он равно понятен и слабослышащим. Создатели назвали его «Игра без слов для пяти стариков и одного курчавого мальчика»: да-да, Саша – это курчавый мальчик, будущий великий поэт Александр Сергеевич Пушкин. В основе сюжета спектакля – истории и фантазии на тему творчества классика русской литературы. Представление пройдет на «Маяке».

6. Пластический спектакль театра «Небесная карусель» (Санкт-Петербург)

Пластический спектакль театра «Небесная карусель» – самое первое и основное представление этого коллектива, актеры играют его уже семь лет. Тема перформанса – волшебный мир сна, в котором незаметно трансформируются и предстают в новом свете важные вопросы о смысле бытия. «В прошлом году мы привозили спектакль в профильную арт-школу “Тавриды”, а теперь покажем на фестивале, – рассказывает руководитель театра Иван Носаев. – Фестивальное движение с участием уличных театров в России растет, и это позволяет нам говорить о вечном с большим количеством людей». «Небесную карусель» покажут возле арт-объекта «Часы».

7. «Дягилев. Русские сезоны», Большой театр (Москва) и Мариинский театр (Санкт-Петербург)

Фото предоставлено организаторами.

Фото предоставлено организаторами.

Фото предоставлено организаторами.

В Фестивале к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева «Дягилев. Русские сезоны» примут участие признанные звезды оперы и балета: премьер и солисты балета Мариинского театра Игорь Колб, Рената Шакирова, Алексей Тимофеев, прима-балерина Большого театр Маргарита Шрайнер, солист оперы «Мариинки» Вадим Кравец. Зрители увидят самые яркие произведения из репертуара «Русских сезонов» Дягилева: фрагменты балета «Жизель», «Видение розы», «Петрушка», «Послеполуденный отдых Фавна», а также арии из опер «Борис Годунов», «Князь Игорь» и других. В одноактном балете «Шопениана» вместе со звездами сцены выступят резиденты арт-кластера «Таврида».