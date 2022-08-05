Десятки тысяч пострадавших: американская организация бойскаутов оказалась гнездом педофилов

Организация бойскаутов США выплатит 2,5 млрд долларов 92 тысячам пострадавших от педофилов в рядах движения Фото: Shutterstock

Основатель движения скаутов, британский полковник Роберт Баден-Пауэлл наверняка переворачивается в гробу, узнав, во что превратилась его идея в Соединенных Штатах.

Сначала в скауты (или разведчики – так звучит перевод слова «скаут» с английского) в Америке принимали только мальчишек; девочкам становиться скаутами разрешили в 1912 году. Кстати, в Америке с недавнего времени решили не особо вдаваться в специфику гендерных девиаций: в скауты теперь принимают и геев, и трансгендеров.

Новаторство скаутского движения всегда заключалось в успешной попытке решить извечный конфликт поколений: дети и взрослые состоят в одной организации, отношения между ними строятся на основе равноправия, и вместе они стараются быть полезными другим людям, природе и миру в целом.

И все было бы ничего, если бы пару лет назад более 800 бывших американских скаутов мужского пола не подали бы против организации «Бойскауты Америки» иск, обвинив ее в неспособности предотвратить растление малолетних мальчиков и сексуальные домогательства со стороны взрослых вожатых в летних лагерях и во время походов.

В итоге суду пришлось принять невероятное количество таких заявлений – 92 тысячи!

А ведь еще в 1991 году газета The Washington Times провела собственное расследование, длившееся несколько лет. Журналисты опубликовали его результаты, статья завершалась словами «Бойскауты притягивают мужчин, которые хотят иметь сексуальные отношения с детьми. Педофилы идут в скауты по простой причине – там есть мальчики».

«Бойскауты Америки» признали, что такое могло быть, и даже подтвердили, что аж с 1920-х годов ведут собственный учет «неподходящих вожатых», но почти никак не ограничивают их в контактах с детьми, пишет The Wall Street Journal. Теперь почти сотню тысяч исков нужно компенсировать не только извинениями, но и материально: суд утвердил план выплат пострадавшим на общую сумму в 2,5 млрд. долларов.

Суд убедили показания тысяч пострадавших, рассказавших о том, как их развращали и насиловали вожатые-скауты, и о том, как душевные и физические травмы остались с когда-то юными «разведчиками» навсегда.

Служителей Фемиды особенно поразил тот факт, что в полицию о выявленных педофилах руководство движения не сообщало, считая необходимым «защитить доброе имя и хорошие дела скаутов». Не обращало оно внимания и на то, что уже имевшие судимость за педофилию возвращались в «Бойскауты Америки», продолжая творить свои страшные дела.

Флойд Слашер из Колорадо был осужден в 1977 году за сексуальное насилие над ребенком-скаутом. В отделение «Бойскаутов Америки» после освобождения его снова приняли. Через пять лет Слашера вновь поймали на сексуальной эксплуатации детей, но до нового срока дело не дошло – дело замяли. Лишь в 2018 году педофила в очередной раз изобличили и надолго упрятали за решетку. Почти полвека извращенец практически беспрепятственно творил грязные преступления.

На Брэда Стоуэлла жалобы сыпались десятками, первая была датирована 1989 годом. Арестовали его лишь в 1997 году только после того, как группа особо настойчивых родителей отказалась следовать рекомендациям руководства скаутского лагеря не выносить сор из избы.

О том, что нездоровое влечение Ричарда Терли к подросткам является предметом пристального внимания врачей-психиатров, руководству калифорнийского отделения «Бойскаутов Америки» было известно. Но его все равно допустили к работе с детьми. Терли изнасиловал 11-летнего мальчика, но угодил не в тюрьму, а в психушку. Через полтора года вышедшему за ворота лечебного учреждения Терли вновь разрешили заняться волонтерской деятельности в рядах скаутов. И он изнасиловал еще троих мальчиков.

Всю гигантскую сумму «Бойскауты Америки» смогут изыскать только в одном случае: если к ним в обозримом будущем больше не будет никаких финансовых претензий. А такое в США возможно только в случае объявления банкротства. Наличных на счетах движения не так много, а вот собственной недвижимости за почти полтора века существования накопилось достаточно. Теперь от большей ее части придется избавиться.

Но даже пройдя процедуру банкротства, организация не собирается закрываться. Один из ее руководителей заявил, что «бойскауты смогут вернуть к себе доверие и уважение, пусть на это и придется потратить десятилетия».

Пока же там намерены доработать программу защиты детей подростков, центральным элементом которой является запрет на то, чтобы ни один взрослый никогда не оставался наедине с кем-либо из юных скаутов.

Одним из авторов программы был агент ФБР Кеннет Лэннингс, считающий, что «опытный педофил, остающийся с ребенком наедине, почти всегда преуспевает в совращении».

Также программа требует, чтобы детей во всех поездках сопровождали, как минимум, двое взрослых, один из которых должен быть родителем любого из детей-участников. В детские раздевалки и душевые взрослые могут входить только в случае, когда жизни детей угрожает опасность. Никто из детей не может спать в одной комнате или палатке с взрослым человеком, за исключением случаев, если эти двое являются близкими родственниками.

На фоне продолжающегося скандала родители стали забирать своих детей из скаутских лагерей, либо стали отказываться от записи своих чад в это движение. Но 2 миллиона юных американцев все еще состоят в ее рядах. И прогнозы неутешительные: ожидается, что в 2025 году в скаутских рядах будет немногим более 1,4 млн. человек. В лучшие годы в США скаутами одновременно были до 7 млн. детей и взрослых.

В России скаутинг появился в 1909 году и активно развивался до Октябрьской революции. Советы использовали некоторые скаутские атрибуты (галстук, девиз «Будь готов!» и пр.) для пионерии. Возрождение скаутского движения в России началось в 1990-х годах. Но до сих пор в нашей стране нет единой скаутской организации.