Евросоюз поощряет унижение русских на Украине, но требует от македонцев возвеличивать болгар

Крохотная Республика Северная Македония (РСМ) оказалась между двух огней. После распада Югославии Греция фактически запретила своему новому северному соседу именовать себя Македонией, заявив, что это историческое название может принадлежать только грекам. Фото: Shutterstock

Руководители Евросоюза любят повторять, что привержены «порядку, основанному на правилах». Вот только правила эти они пишут для разных стран по-разному - не заморачиваясь ни собственным лицемерием, ни двойными стандартами. Да сравнить хотя бы их подход к этническим проблемам в различных государствах. Возьмем для примера Северную Македонию и Украину.

Крохотная Республика Северная Македония (РСМ) оказалась между двух огней. После распада Югославии Греция фактически запретила своему новому северному соседу именовать себя Македонией, заявив, что это историческое название может принадлежать только грекам. По настоянию Афин македонцев заставили поменять флаг, а потом годами унизительно называли «бывшей югославской республикой Македонией». Под этим названием страна и была принята в ООН. В конце концов к слову Македония добавили географическое обозначение Северная, и это греков удовлетворило. В противном случае они обещали заблокировать принятие Македонии в НАТО. Но подписанное в 2018 г. соответствующее соглашение между Скопье и Афинами было навязано путем шантажа и подкупа депутатов парламента страны, в то время как мнение граждан, отклонивших документ на референдуме, было цинично проигнорировано.

Теперь у Скопье проблемы возникли с другим соседом - Болгарией. Дело в том, что РСМ собралась вступать в Евросоюз. Однако болгарские власти опустили на этом пути шлагбаум, а поскольку в ЕС все важные решения принимаются на основе консенсуса, то перспективы македонской евроинтеграции окутались туманом. Дело в том, что София придерживается бескомпромиссной позиции, в соответствии с которой македонцы являются лишь неким «этническим продолжением» болгар, а македонский язык якобы всего лишь один из диалектов болгарского. Получается, что кандидату в члены ЕС может быть отказано в праве на собственный язык. Думаете, гранды Евросоюза поддержали суверенитет РСМ? Как бы не так! Северомакедонцам принялись выкручивать руки, заставляя принять все требования болгарской стороны. Вот так выглядит современная европейская «демократия».

16 июля парламент РСМ был вынужден поддержать инициативу правительства страны одобрить подготовленные Францией «переговорные рамки», предусматривающие уступки Болгарии по ряду принципиальных вопросов. Перед этим руководство Евросоюза и лидеры крупнейших стран Запада строго предостерегли Скопье: отказ грозит обернуться утратой перспектив членства в ЕС.

В частности, северомакедонцам предписано внести в конституцию страны упоминание болгар наравне с другими перечисленными в ней народами; отказаться от претензий на наличие в Болгарии македонского нацменьшинства; пресечь в РСМ проявления «языка вражды» в отношении болгар; реабилитировать тех, кто декларировал свою болгарскую идентичность и был репрессирован в Македонии в годы СФРЮ; пересмотреть содержание северомакедонских школьных учебников в части, касающейся «общей истории» РСМ и Болгарии. При этом массовые преступления и зверства болгарских союзников гитлеровской Германии на территории современных Сербии и Северной Македонии во время Второй мировой войны не упоминаются, какого-либо осуждения этих чудовищных проявлений также нет.

17 июля канцлер Германии Олаф Шольц в интервью «Frankfurt Allgemeine Zeitung» заявил – договоренности Украины с Россией должны быть одобрены самими украинцами. При этом в случае с Северной Македонией подобное требование не выдвигается: северомакедонских граждан не спрашивают, как они относятся к рецептам ЕС для своего будущего. Все это в очередной раз демонстрирует двуличие Брюсселя в отношении претендентов на членство в Евросоюзе, готовность ради пресловутого сдерживания России пренебрегать законными правами и интересами народов и государств, буквально «ломать их через колено», игнорируя фундаментальные международно-правовые нормы.

Такой подход к Северной Македонии разительно отличается от действий ЕС на украинском направлении. Ради превращения Украины в «анти-Россию» Евросоюз готов был проглотить и неонацизм, и переписывание истории, и фронтальное наступление на права русских и нацменьшинств, и тотальный запрет на инакомыслие, лишение граждан доступа к информации, гонения на неугодные СМИ. «Ценностная» опора ЕС, которой чиновники из Брюсселя так любят поучать евроаспирантов, в украинском случае была принесена в жертву геополитическим интересам, искусственному выбору «с Россией или с Европой». Так произошло и с минскими соглашениями – ЕС и пальцем не пошевелил, чтобы побудить Киев, сделавший «европейский выбор», выполнить обязательства, скрепленные резолюцией Совета Безопасности ООН.

Очередная демонстрация Евросоюзом «порядка, основанного на правилах». Ни правил, ни порядка.