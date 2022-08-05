Ученые: после пересадки органов детям нужна лечебная гимнастика

Специальные упражнения помогут снизить риск сердечно-сосудистых осложнений и летальных исходов, заявили исследователи Сеченовского университета Фото: Shutterstock

По последним данным за 2020-й год донорские органы в России получили 256 детей. В будущем количество операций по трансплантации должно вырасти. Если в 2018 году целевой показатель общего числа пересадок органов составлял 2 191, то к 2024 г. он должен достичь 2 970. Такие ориентиры устанавливает целевая программа «Донорство и трансплантация органов в РФ».

Даже если операция прошла «гладко», у ребенка, к сожалению, сохраняется угроза летального исхода, предупреждают врачи. Основная причина смерти после трансплантации - сердечно-сосудистые осложнения. При этом известно, что кроме лекарств большую роль в оздоровлении сосудов и сердца играют физические нагрузки, напоминают специалисты.

- Физическая активность – проверенный инструмент для снижения рисков. Но пока российские педиатрические рекомендации включают только общие положения по физической активности 60-90 минут в день. А сами пациенты сталкиваются с проблемой получения допуска к занятиям физкультурой и спортом, - отмечают сотрудники Сеченовского университета.

У растущего организма есть значительный потенциал для восстановления нарушенных функций, обнадеживают врачи (напомним, после пересадки органов нужно пожизненно принимать лекарства, подавляющие иммунитет, что не может не давать побочных эффектов).

- Традиционные методы реабилитации, те же стандартные комплексы лечебной гимнастики, не учитывают особенности ребенка после трансплантации органов. Поэтому мы разрабатываем специальную методику «правильных» физических нагрузок для таких детей с научным обоснованием подходов, - рассказала журналистам ассистент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского Университета врач-реабилитолог Татьяна Шелехова.

Результаты исследования в дальнейшем будут применяться в реабилитационных центрах, санаториях и спортивных диспансерах.